Σε μετωπική σύγκρουση εξελίσσεται η κρίση με τα αγροτικά μπλόκα, καθώς η κυβερνητική ανοχή φαίνεται να εξαντλείται. Ενώ οι αγρότες προχωρούν σε καθολικούς αποκλεισμούς της χώρας, η Αστυνομία ξεκινά την ταυτοποίηση ιδιοκτητών τρακτέρ για την επιβολή «τσουχτερών» προστίμων, την ώρα που ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου προειδοποιεί με αυτόφωρα.

Η Πέμπτη 8 Ιανουαρίου βρίσκει την Ελλάδα «κομμένη στα δύο». Οι αγρότες, απορρίπτοντας τα κυβερνητικά μέτρα ως «ψίχουλα», κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους με επίκεντρο τα Τέμπη και το Κάστρο Βοιωτίας, ενώ το Μέγαρο Μαξίμου στέλνει σαφές μήνυμα: ο διάλογος έχει όρους και ο νόμος θα εφαρμοστεί.

SMS με πρόστιμα 350 ευρώ στους αγρότες

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση αλλάζει τακτική. Παρά το γεγονός ότι πολλοί αγρότες έχουν αφαιρέσει τις πινακίδες από τα τρακτέρ, οι αρχές έχουν προχωρήσει σε ταυτοποίηση των ιδιοκτητών.

Αναμένεται να φτάσουν στα κινητά των αγροτών «δυσάρεστα» SMS με πρόστιμα ύψους βάσει του ΚΟΚ για παρακώλυση κυκλοφορίας. Πρόσθετες ποινές: Σε ορισμένες περιπτώσεις, το πρόστιμο μπορεί να αγγίξει τα 600 ευρώ (350 για κατάληψη οδοστρώματος και 250 για κίνηση μηχανήματος στην Εθνική Οδό), ενώ εξετάζεται ακόμα και η αφαίρεση διπλώματος για 70 ημέρες.

«Κόκκινος συναγερμός» από τον Άρειο Πάγο

Την ίδια στιγμή, η παρέμβαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Τζαβέλλα, προσθέτει νομική πίεση στα μπλόκα. Η εγκύκλιος ζητά την παρέμβαση των εισαγγελικών αρχών για τη διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας, ανοίγοντας τον δρόμο για συλλήψεις και αυτόφωρες διαδικασίες σε περιπτώσεις παρακώλυσης συγκοινωνιών.

Το ρήγμα στα μπλόκα και το «όχι» του Μαξίμου

Παρά την ένταση, υπάρχει ένα παρασκηνιακό «ρήγμα». Περίπου 18 μπλόκα και αγροτικοί σύλλογοι (από Μάλγαρα, Χαλκιδική, Πάτρα κ.α.) έστειλαν επιστολή ζητώντας συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η απάντηση του Μαξίμου ήταν ξεκάθαρη:

Ο Πρωθυπουργός θα δεχθεί τους αγρότες μόνο αν εκπροσωπούν το σύνολο των μπλόκων και όχι μεμονωμένες ομάδες. Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι τα τελικά: «Δεν υπάρχει κάτι περισσότερο», διαμηνύουν κυβερνητικές πηγές.



Πού κλείνουν οι δρόμοι σήμερα (8/1)

Τέμπη: Στις 12:00 ξεκινά 48ωρος αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού.

Κάστρο Βοιωτίας: Σχεδιάζεται αποκλεισμός των παρακαμπτήριων οδών για 72 ώρες, με δυνάμεις των ΜΑΤ και της ΟΠΚΕ να βρίσκονται ήδη στις Αφίδνες.

Θήβα & Μπράλος: Κάλεσμα για κλείσιμο του δρόμου στις 14:00.

Η κατάσταση παραμένει εκρηκτική, με τους αγρότες να δηλώνουν πως δεν θα κάνουν βήμα πίσω αν δεν υπάρξει ουσιαστική δέσμευση από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.

