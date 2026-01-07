Σε κατάσταση «πολιορκίας» εισέρχεται η χώρα από απόψε, καθώς οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας αποφάσισαν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους με 48ωρο αποκλεισμό των σηράγγων των Τεμπών. Η απόφαση αυτή έρχεται ως απάντηση στα κυβερνητικά μέτρα που ανακοινώθηκαν νωρίτερα, τα οποία οι παραγωγοί χαρακτηρίζουν «εμπαιγμό».

«Πάμε Τέμπη και ζητάμε Μητσοτάκη»

Οι αγρότες δηλώνουν ανικανοποίητοι από τις εξαγγελίες για το αγροτικό ρεύμα (8,5 λεπτά/KWh) και τον ΕΦΚ στο πετρέλαιο. Πλέον, το αίτημά τους είναι σαφές: Άμεση συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Παράλληλα, εισηγούνται πανελλαδική σύσκεψη το Σαββατοκύριακο για τον συντονισμό όλων των μπλόκων της επικράτειας.

Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία – Οι εναλλακτικές διαδρομές

Λόγω του αποκλεισμού των σηράγγων (Τ1, Τ2, Τ3), η Τροχαία εφαρμόζει έκτακτες εκτροπές. Οι οδηγοί που ταξιδεύουν στον άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη καλούνται να ακολουθούν τις εξής διαδρομές:

Για Ι.Χ. και Λεωφορεία: Η κίνηση θα διεξάγεται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού (Κοιλάδα Τεμπών). Προσοχή στις καθυστερήσεις λόγω αυξημένης κίνησης στο σημείο.

Για Βαρέα Οχήματα (Φορτηγά): *

Από Λάρισα προς Κατερίνη: Εκτροπή από τον κόμβο Γυρτώνης προς Τύρναβο - Ελασσόνα - Άγιο Δημήτριο - Κατερίνη.

Από Κατερίνη προς Λάρισα: Αντίστροφη διαδρομή μέσω Αγίου Δημητρίου και Ελασσόνας.

Παραλιακή Οδός: Κίνηση μέσω Αγιοκάμπου - Βελίκας - Στομίου (μόνο για οχήματα έως συγκεκριμένο βάρος).

Παρέμβαση Εισαγγελέα

Σημειώνεται ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έχει ήδη δώσει εντολή για την τήρηση της αυτόφωρης διαδικασίας σε περιπτώσεις παρακώλυσης συγκοινωνιών, γεγονός που προμηνύει «θερμό» 48ωρο στα σημεία των αποκλεισμών.

Διαβάστε ακόμα: Θεοφάνια 6 Ιανουαρίου 2026 – Σοκ στις Σέρρες με τον νεκρό 17χρονο, ο Αγιασμός των Υδάτων και το θρίλερ με τον Μαδούρο