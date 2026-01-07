Σε «τεντωμένο σχοινί» βρίσκονται οι σχέσεις κυβέρνησης και αγροτών μετά την εξειδίκευση των μέτρων στήριξης από το οικονομικό επιτελείο. Παρά τις εξαγγελίες για φθηνό ρεύμα και επιστροφή του ΕΦΚ στο πετρέλαιο, οι εκπρόσωποι των μπλόκων κάνουν λόγο για εμπαιγμό και προαναγγέλλουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Τι ανακοίνωσε η Κυβέρνηση: Τα 4 βασικά μέτρα

Οι υπουργοί Χατζηδάκης, Τσιάρας και Παπαστεργίου παρουσίασαν μια δέσμη παρεμβάσεων, τονίζοντας ότι 16 από τα 27 αιτήματα των αγροτών έχουν ήδη ικανοποιηθεί:

Φθηνό Ρεύμα (Τιμολόγιο ΓΑΙΑ): Σταθερή τιμή στα 8,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα για δύο έτη από την 1η Απριλίου 2026. Αγροτικό Πετρέλαιο: Επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης «στην αντλία» μέσω ειδικής εφαρμογής στο κινητό. ΕΛΓΑ: Αποζημίωση στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας (από 80%) χωρίς αύξηση εισφορών. Έκτακτη Ενίσχυση 160 εκατ. ευρώ: Για σιτοπαραγωγούς, βαμβακοπαραγωγούς και κτηνοτρόφους λόγω απώλειας εισοδήματος.

«Σκέτη απογοήτευση» – Η αντίδραση των Μπλόκων

Η απάντηση από τα Μάλγαρα και τη Λάρισα ήταν άμεση και σκληρή. Ο αγροτοσυνδικαλιστής Γιώργος Μπότας χαρακτήρισε τις ανακοινώσεις «αποτυχημένες», ενώ ο Ρίζος Μαρούδας από τη Λάρισα έκανε λόγο για «ψίχουλα», τονίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει τον δημοσιονομικό χώρο αλλά όχι τη βούληση.

«Δεν φοβόμαστε τον αυταρχισμό, τα αιτήματα λύνονται με πολιτική βούληση», δήλωσε ο κ. Μαρούδας, δίνοντας το στίγμα για τις γενικές συνελεύσεις που θα ακολουθήσουν στα μπλόκα για τον καθορισμό των επόμενων βημάτων.

Διαβάστε ακόμα: Διαγραφή Φαραντούρη από τον ΣΥΡΙΖΑ, οργή στα αγροτικά μπλόκα και «πορτοκαλί» συναγερμός Κολυδά – Όλες οι εξελίξεις της Τετάρτης 7 Ιανουαρίου