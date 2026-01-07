Μια εφιαλτική πραγματικότητα για τη νεολαία της χώρας φέρνει στο φως ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, με αφορμή τη μεταφορά μιας 14χρονης σε κατάσταση οξείας μέθης στο νοσοκομείο «Παίδων Αγίας Σοφίας». Τα στοιχεία σοκάρουν: Περίπου 1.000 ανήλικοι οδηγήθηκαν στα νοσοκομεία της χώρας το 2025 λόγω υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ.

Η κυνική ομολογία και η «αναλγησία» των μπαρ

Ο κ. Γιαννάκος καταγγέλλει με σκληρά λόγια την αδιαφορία της πολιτείας και την εγκληματική στάση ορισμένων καταστηματαρχών.

«Τι αναλγησία είναι αυτή από τα μπαρ να πετάνε έξω στο δρόμο λιπόθυμα ανήλικα παιδιά, προκειμένου να τα παραλάβει το ΕΚΑΒ για να μην υποστούν κυρώσεις οι ιδιοκτήτες;», αναρωτιέται στην ανακοίνωσή του.



Τα στοιχεία που τρομάζουν

Σύμφωνα με την καταγραφή της ΠΟΕΔΗΝ για το 2025:

400 παιδιά μεταφέρθηκαν μόνο στα δύο μεγάλα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας («Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού»).

μεταφέρθηκαν μόνο στα δύο μεγάλα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας («Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού»). 1.000 παιδιά συνολικά σε όλη την Ελλάδα χρειάστηκαν νοσοκομειακή περίθαλψη.

συνολικά σε όλη την Ελλάδα χρειάστηκαν νοσοκομειακή περίθαλψη. Θάνατοι και ΜΕΘ: Υπενθυμίζεται ο τραγικός θάνατος ανήλικης στο Γκάζι και οι δεκάδες νοσηλείες σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Ο ρόλος των γονέων και η κρυφή πραγματικότητα

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ επισημαίνει ότι ο πραγματικός αριθμός των περιστατικών είναι πολύ μεγαλύτερος. Πολλοί γονείς, υπό τον φόβο της σύλληψης για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, αποφεύγουν να μεταφέρουν τα παιδιά τους στα νοσοκομεία, προσπαθώντας να διαχειριστούν την κατάσταση στο σπίτι.

Στο τελευταίο περιστατικό με την 14χρονη, οι γονείς της συνελήφθησαν, ενώ το κορίτσι παραμένει υπό αστυνομική φύλαξη στο νοσοκομείο μέχρι να πάρει εξιτήριο.

