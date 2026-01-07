Ένα μήνυμα σπάνιας ειλικρίνειας και τεράστιου θάρρους έστειλε ο δήμαρχος του Αγίου Ευστρατίου, Κωνσταντίνος Σινάνης, αποκαλύπτοντας δημόσια τη μάχη που ξεκινά με τον καρκίνο. Ο 35χρονος δήμαρχος, μιλώντας στους συμπολίτες του αλλά και στην τηλεόραση του ΑΝΤ1, εξήγησε γιατί επέλεξε να μην κρυφτεί πίσω από τις λέξεις.

«Λέγεται καρκίνος, όχι παλιοαρρώστια»

Ο κ. Σινάνης διαγνώστηκε με μια σπάνια μορφή σαρκώματος στο πόδι και πρέπει άμεσα να ξεκινήσει χημειοθεραπείες στην Αθήνα.

«Οι σχέσεις χτίζονται με ειλικρίνεια. Δεν υπήρχε λόγος να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Η ασθένεια έχει όνομα και λέγεται καρκίνος, όχι παλιοαρρώστια. Είναι κάτι ιάσιμο, η επιστήμη έχει προχωρήσει και από αυτή τη μάχη θα βγω νικητής», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το μήνυμα στους νησιώτες

Ο δήμαρχος στάθηκε ιδιαίτερα στη δύναμη της ψυχολογίας, σημειώνοντας ότι οι νησιώτες είναι μαθημένοι στα δύσκολα. Υποσχέθηκε μάλιστα ότι θα «πατήσει κάτω» την ασθένεια για να επιστρέψει σύντομα στα καθήκοντά του και στα προβλήματα του τόπου του.

