Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό όλες τις σημαντικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Η δημοσιογραφική ομάδα του madata.gr μεταδίδει όλες τις εξελίξεις για το έγκλημα στις Σέρρες, τις κυβερνητικές εξαγγελίες για τους αγρότες και το κύμα κακοκαιρίας που σαρώνει τη χώρα.

[11:25] – Συγκλονίζει ο Δήμαρχος Άη Στράτη: «Λέγεται καρκίνος, δεν είναι παλιοαρρώστια» Ο 35χρονος Κωνσταντίνος Σινάνης, σε μια κίνηση τεράστιας γενναιότητας, μίλησε πριν από λίγο στον ΑΝΤ1 για τη σπάνια μορφή σαρκώματος στο πόδι με την οποία διαγνώστηκε.

διαβάστε αναλυτικά

Σημαντικότερα Γεγονότα Τώρα:

Σέρρες: Στον Εισαγγελέα ο 16χρονος – Η κυνική ομολογία για τον θάνατο του 17χρονου.

Αγρότες: Ανακοινώνονται τα μέτρα για ρεύμα και πετρέλαιο – Επ' αόριστον απεργία στις λαϊκές αγορές.

Καιρός: Σε ισχύ το "Red Code" της Πολιτικής Προστασίας – Θυελλώδεις άνεμοι 9 μποφόρ στο Αιγαίο.

Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή σήμερα – Τιμάται η Σύναξη του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου.



Ροή Ειδήσεων (Τελευταία Ενημέρωση: 09:30)

Υγεία & Ευεξία 2026: Οι νέες τάσεις για τη χρονιά που ξεκίνησε. Οι ειδικοί προκρίνουν την απλότητα έναντι των ακριβών συμπληρωμάτων. Δείτε τον οδηγό για τη διατροφή και την υγιή γήρανση.

Καιρός: Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες λόγω των 9 μποφόρ. Σε ετοιμότητα τα λιμεναρχεία για πιθανό απαγορευτικό απόπλου.

Αγρότες: Άδειοι οι πάγκοι στις λαϊκές αγορές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Οι παραγωγοί διαμαρτύρονται για την τεκμαρτή φορολόγηση και το ψηφιακό δελτίο αποστολής.

Σέρρες: Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις για τη ζωή του 16χρονου δράστη. Ζούσε σε σπίτι χωρίς ρεύμα και νερό με γονείς χρήστες ναρκωτικών. Σήμερα η απόφαση του Εισαγγελέα.

Τραγωδία στη Χαλκίδα: 15χρονος μαθητής ο ανήλικος που έπεσε από την Υψηλή Γέφυρα – Τα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις

Εορτολόγιο: Χιλιάδες Γιάννηδες και Ιωάννες γιορτάζουν σήμερα. Δείτε τα έθιμα της ημέρας και τις πιο γνωστές παροιμίες για τον "Αϊ Γιάννη".

Γιώργος Παπαδάκης: Στη Ριτσώνα το τελευταίο «αντίο» – Η συγκινητική έκκληση της οικογένειας

Πέθανε η ηθοποιός Τόνια Καζιάνη: Θρήνος για την «αρχόντισσα» του ελληνικού σινεμά

Χρήσιμες Πληροφορίες:

Απαγορευτικό Απόπλου: Επικοινωνήστε με το 14541 για δρομολόγια πλοίων.

Εφημερεύοντα Νοσοκομεία: Δείτε τη λίστα για Αττική και Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε ακόμα: Στο μικροσκόπιο της ΕΥΠ το «μπλακ άουτ» στο FIR Αθηνών – Ενδεχόμενο κακόβουλης ενέργειας και σταδιακή αποκατάσταση