Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκονται οι σχέσεις κυβέρνησης και αγροτικού κόσμου, με τη σημερινή ημέρα, Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026, να θεωρείται καθοριστική. Το μεσημέρι αναμένεται η εξειδίκευση του πακέτου μέτρων από το οικονομικό επιτελείο, την ώρα που οι παραγωγοί παραμένουν αμετακίνητοι στα μπλόκα και οι λαϊκές αγορές σε όλη τη χώρα ξεκινούν απεργιακές κινητοποιήσεις.

Τα 4 μέτρα που ανακοινώνει η κυβέρνηση



Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μαζί με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, θα παρουσιάσουν το τελικό πλάνο στήριξης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι άξονες των μέτρων είναι οι εξής:

Αγροτικό Ρεύμα: Μείωση της τιμής στα 8,2 έως 8,5 λεπτά/κιλοβατώρα (από 9,2). Η ΔΕΗ έχει ήδη δώσει το «πράσινο φως» για το νέο ευνοϊκό τιμολόγιο που θα ισχύσει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.



Αγροτικό Πετρέλαιο στην αντλία : Θεσπίζεται η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) απευθείας κατά την αγορά στο πρατήριο. Οι αγρότες θα χρησιμοποιούν ειδική εφαρμογή στο κινητό τους για την ταυτοποίηση και την καταγραφή των ποσοτήτων.



Αποζημιώσεις ΕΛΓΑ στο 100% : Αλλάζει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ ώστε οι αποζημιώσεις για τις ασφαλισμένες ζημιές να καλύπτουν το 100% της αξίας, αντί για το 80% που ίσχυε μέχρι σήμερα.



Ενίσχυση 160 εκατ. ευρώ: Αναδιανομή κοινοτικών πόρων σε καλλιέργειες που υπέστησαν πλήγμα στο εισόδημά τους, με έμφαση στους παραγωγούς βάμβακος και σκληρού σίτου.

Επ' αόριστον «λουκέτο» στις λαϊκές αγορές

Την ίδια ώρα, οι καταναλωτές θα βρουν σήμερα κλειστές τις λαϊκές αγορές. Πωλητές και παραγωγοί αντιδρούν έντονα σε δύο μέτωπα:

Ηλεκτρονικό Δελτίο Αποστολής : Διαμαρτύρονται για την υποχρέωση ψηφιακής συμπλήρωσης, υποστηρίζοντας ότι δεν ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες της υπαίθριας αγοράς.



Τεκμαρτή Φορολόγηση: Χαρακτηρίζουν το μέτρο άδικο, καθώς δεν λαμβάνει υπόψη τον εποχικό χαρακτήρα των προϊόντων τους.

Το μήνυμα του Μαξίμου: «Τα όρια εξαντλήθηκαν»



Η κυβέρνηση στέλνει σαφές μήνυμα ότι αυτά είναι τα τελευταία μέτρα που μπορούν να ληφθούν εντός των δημοσιονομικών ορίων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, τόνισε χαρακτηριστικά πως «δεν υπάρχει άλλη υπομονή», καλώντας τους αγρότες να προσέλθουν σε διάλογο και να αποσύρουν τα τρακτέρ από τους δρόμους για να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των πολιτών.

Οι αγρότες από την πλευρά τους προειδοποιούν με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων από αύριο, Πέμπτη, εάν οι σημερινές ανακοινώσεις δεν κριθούν ικανοποιητικές.

Συνεδριάσεις στα μπλόκα: Η ώρα της κρίσης

Μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες του μεσημεριού, η σκυτάλη περνάει στα μπλόκα. Στις 18:00 το απόγευμα, έχουν προγραμματιστεί γενικές συνελεύσεις στη Νίκαια, τον Ε65, τα Μάλγαρα και τον Προμάχωνα.

Εκεί, οι αγρότες που διατηρούν παρατεταγμένα περισσότερα από 2.000 τρακτέρ μόνο στη Θεσσαλία, θα εξετάσουν αν τα μέτρα για το ρεύμα (8,2-8,5 λεπτά/κιλοβατώρα) και το πετρέλαιο στην αντλία καλύπτουν τα 14 βασικά αιτήματα που έχουν θέσει εδώ και 38 ημέρες.

Το σενάριο του 48ωρου «μπλακάουτ»

Σε περίπτωση που οι εξαγγελίες κριθούν ανεπαρκείς, το σχέδιο δράσης είναι ήδη έτοιμο και περιλαμβάνει:

Κλείσιμο της Εθνικής Οδού : Ταυτόχρονο μπλόκο και στα δύο ρεύματα.

Τελωνεία: Αποκλεισμός των συνόρων και των εμπορευματικών σταθμών.

Αποκλεισμός των συνόρων και των εμπορευματικών σταθμών. Παράδρομοι: Διακοπή της κυκλοφορίας σε όλες τις εναλλακτικές οδούς, προκαλώντας παράλυση στο οδικό δίκτυο της χώρας.

«Δεν υπάρχει μέλλον χωρίς βιωσιμότητα»

Οι διαθέσεις των αγροτών παραμένουν επιφυλακτικές, με πολλούς να σχολιάζουν αρνητικά το αυστηρό ύφος της κυβέρνησης. «Σύμφωνα με το ύφος του κ. Μαρινάκη, δεν νομίζω ότι θα μας ικανοποιήσει», δήλωσε αγρότης στο MEGA, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Περιμένουμε να είμαστε βιώσιμοι για να μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε αύριο. Από τη στιγμή που δεν έχουμε λεφτά, δεν μπορούμε να έχουμε ούτε πετρέλαιο, ακόμα κι αν είναι αφορολόγητο».

