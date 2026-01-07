Συγκλονισμένη παρακολουθεί η κοινή γνώμη τις εξελίξεις γύρω από την τραγωδία στις Σέρρες, όπου ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του μετά από άγριο ξυλοδαρμό. Σήμερα, Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, ο 16χρονος δράστης οδηγείται ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών, αντιμετωπίζοντας τη βαριά κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Η κυνική ομολογία: «Τον χτύπησα για ένα μήνυμα»

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 16χρονος δεν άργησε να ομολογήσει την πράξη του στους αστυνομικούς. Με αφοπλιστική κυνικότητα, φέρεται να δήλωσε: «Τον χτύπησα επειδή έστειλε μήνυμα στην κοπέλα μου».

Το μοιραίο περιστατικό εκτυλίχθηκε το βράδυ της Δευτέρας (5/1) κοντά στη Μητρόπολη Σερρών. Οι δύο ανήλικοι απομακρύνθηκαν από την κεντρική οδό και στα σκαλιά της εκκλησίας ξεκίνησε ο καβγάς. Ο 16χρονος κατάφερε ένα σφοδρό χτύπημα με την αγκωνιά του στο κεφάλι του 17χρονου, το οποίο αποδείχθηκε μοιραίο.

Το χρονικό της τραγωδίας και το υπόγειο του θανάτου

Μετά το επεισόδιο, το θύμα, έχοντας ακόμη τις αισθήσεις του, επέστρεψε στο σπίτι του. Ωστόσο, για άγνωστο λόγο —ίσως λόγω έντονης αδιαθεσίας ή φόβου— δεν ανέβηκε στο διαμέρισμα της οικογένειάς του. Κατέφυγε στο υπόγειο της πολυκατοικίας, όπου και έχασε τις αισθήσεις του.

Το πρωί της επόμενης ημέρας, οι γονείς του, ανήσυχοι που το παιδί τους δεν είχε δώσει σημεία ζωής, δήλωσαν την εξαφάνισή του. Λίγη ώρα αργότερα, η αδελφή του ήταν εκείνη που ήρθε αντιμέτωπη με το φρικτό θέαμα, εντοπίζοντας τον 17χρονο νεκρό στο υπόγειο.

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τη ζωή του 16χρονου



Η υπόθεση παίρνει νέες διαστάσεις καθώς έρχονται στο φως λεπτομέρειες για το εξαιρετικά προβληματικό περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε ο δράστης. Η θεία του 16χρονου, μιλώντας σε τηλεοπτικά μέσα, προχώρησε σε καταγγελίες που προκαλούν ανατριχίλα:

Εξαθλίωση: Ο 16χρονος ζούσε με τον αδελφό του σε ένα διαμέρισμα χωρίς νερό και ηλεκτρικό ρεύμα.

Ο 16χρονος ζούσε με τον αδελφό του σε ένα διαμέρισμα χωρίς νερό και ηλεκτρικό ρεύμα. Γονείς χρήστες: Και οι δύο γονείς του ήταν χρήστες ναρκωτικών ουσιών, με τον πατέρα του να έχει φύγει πρόσφατα από τη ζωή.

Και οι δύο γονείς του ήταν χρήστες ναρκωτικών ουσιών, με τον πατέρα του να έχει φύγει πρόσφατα από τη ζωή. Απουσία μητέρας: Η 47χρονη μητέρα του, η οποία επίσης συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, φέρεται να είχε εγκαταλείψει τα παιδιά της για να ζήσει με έναν άλλο άνδρα.

Παρά τις καταγγελίες συγγενών προς τις εισαγγελικές αρχές εδώ και χρόνια, η επιμέλεια είχε παραμείνει τυπικά στη μητέρα, υπό την επίβλεψη επιμελητή ανηλίκων, ένα μέτρο που όπως αποδείχθηκε δεν στάθηκε ικανό να αποτρέψει την τραγική κατάληξη.

Συνεχιζόμενες έρευνες



Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό ενός ακόμη ατόμου που φέρεται να βρισκόταν στο σημείο της συμπλοκής και να σχετίζεται με το επεισόδιο. Ο 16χρονος, που είχε απασχολήσει και στο παρελθόν την αστυνομία για κατοχή κάνναβης, αναμένεται να δώσει εξηγήσεις για την πράξη που στέρησε τη ζωή από έναν συνομήλικό του.

