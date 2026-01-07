Μεγάλη γιορτή σήμερα 7 Ιανουαρίου: Ποιος ήταν ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος – Έθιμα, παροιμίες και ο βίος του

Σήμερα, Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026, η Εκκλησία μας τιμά τη Σύναξη του Τιμίου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της Ορθοδοξίας, καθώς ο Άγιος Ιωάννης θεωρείται ο συνδετικός κρίκος μεταξύ της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης.

Ποιος ήταν ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής

Ο Ιωάννης (εβραϊκά: Γιοχανάν, που σημαίνει «παρά Θεώ εύρον χάριν») γεννήθηκε με θαυμαστό τρόπο από τον ιερέα Ζαχαρία και τη γηραιά Ελισάβετ. Ήταν έξι μήνες μεγαλύτερος από τον Ιησού Χριστό και έζησε ασκητικό βίο στην έρημο, προετοιμάζοντας τον κόσμο για τον ερχομό του Μεσσία.

Ονομάζεται «Πρόδρομος» λόγω του κηρύγματός του και «Βαπτιστής» διότι αξιώθηκε να βαπτίσει τον Ιησού στα νερά του Ιορδάνη ποταμού. Η διδασκαλία του ήταν αυστηρή, ελέγχοντας την αδικία και την ανηθικότητα της εποχής, γεγονός που οδήγησε στη φυλάκισή του και τελικά στον μαρτυρικό του θάνατο με αποκεφαλισμό, μετά από απαίτηση της Ηρωδιάδας και της κόρης της, Σαλώμης.

Τα λαϊκά έθιμα και ο «Κλήδονας»

Αν και η σημερινή γιορτή είναι πνευματική, το όνομα του Αγίου Ιωάννη είναι ταυτισμένο με μερικά από τα πιο όμορφα έθιμα της ελληνικής παράδοσης, όπως οι «Φωτιές του Αϊ-Γιάννη» και ο «Κλήδονας».

Αν και αυτά κορυφώνονται το καλοκαίρι (24 Ιουνίου), η λαϊκή μούσα θέλει τον Άγιο να είναι προστάτης της τύχης και των ανύπαντρων κοριτσιών όλο τον χρόνο.

Το αμίλητο νερό: Οι κοπέλες έφερναν νερό από εφτά βρύσες χωρίς να μιλήσουν σε κανέναν, ελπίζοντας να δουν σε όνειρο τον μελλοντικό τους σύζυγο.

Ο Λαμπαδιάρης: Ο Άγιος που «φωτίζει» τις τύχες των ανθρώπων, συνδέεται άρρηκτα με την πυρολατρεία και τον εξαγνισμό.

Παροιμίες για τους «Γιάννηδες»

Το όνομα Ιωάννης είναι από τα πιο συνηθισμένα στην Ελλάδα, κάτι που αποτυπώνεται και στη λαϊκή σοφία:

«Σπίτι που δεν έχει Γιάννη, προκοπή δεν κάνει.»

«45 Γιάννηδες ενός κοκόρου γνώση.»

«Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει.»

«Φοβάται ο Γιάννης το θεριό και το θεριό τον Γιάννη.»

«Ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη τόνε βγάλαμε.»

Οι 6 μεγάλες γιορτές του Αγίου Ιωάννη

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τον Πρόδρομο έξι φορές τον χρόνο, με κυριότερες:

7 Ιανουαρίου: Σύναξη του Προφήτου Προδρόμου (Σήμερα).

24 Ιουνίου: Το Γενέθλιον του Τιμίου Προδρόμου.

29 Αυγούστου: Η Αποτομή της Κεφαλής (Ημέρα αυστηρής νηστείας).



Χρόνια Πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες!

