Τραγωδία στη Χαλκίδα: 15χρονος μαθητής ο ανήλικος που έπεσε από την Υψηλή Γέφυρα – Τα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες για την ταυτότητα του ανήλικου που έχασε τη ζωή του στην Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας. Το ηλεκτρικό πατίνι, το κινητό-«κλειδί» και η απουσία αναζήτησης από τους οικείους του.

Τέλος στο μυστήριο σχετικά με την ταυτότητα του ατόμου που έπεσε στο κενό από την Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας τη Δευτέρα (5/1) έδωσαν οι τοπικές Αρχές. Πρόκειται για έναν 15χρονο μαθητή Γυμνασίου, η απώλεια του οποίου έχει βυθίσει στο πένθος την τοπική κοινωνία, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το μοιραίο παραμένουν υπό διερεύνηση.

Το κινητό τηλέφωνο αποκάλυψε την ταυτότητά του

Οι αστυνομικοί έφτασαν στην ταυτοποίηση του ανήλικου αξιοποιώντας τα προσωπικά του αντικείμενα που βρέθηκαν στο σημείο της πτώσης. Ο 15χρονος είχε φτάσει στη γέφυρα με ένα ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο άφησε στην άκρη μαζί με το κινητό του τηλέφωνο. Η συσκευή αυτή ήταν που επέτρεψε στις Αρχές να βρουν τα στοιχεία του και να ειδοποιήσουν τους δικούς του ανθρώπους.

Το μυστήριο με το οικογενειακό περιβάλλον

Μια λεπτομέρεια που προκαλεί έντονο προβληματισμό και γεννά κρίσιμα ερωτήματα είναι το γεγονός πως, μέχρι τη στιγμή που η Αστυνομία ταυτοποίησε το παιδί, κανείς από το οικογενειακό του περιβάλλον δεν είχε δηλώσει την εξαφάνισή του ή δεν τον είχε αναζητήσει. Οι τοπικές Αρχές εξετάζουν με προσοχή αυτό το δεδομένο, προσπαθώντας να κατανοήσουν το υπόβαθρο της ζωής του 15χρονου.

Αυτοκτονία «βλέπουν» οι Αρχές

Αν και η έρευνα για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες της πτώσης συνεχίζεται, τα μέχρι στιγμής στοιχεία οδηγούν το Λιμενικό και την Αστυνομία στο συμπέρασμα πως πρόκειται για αυτοκτονία. Οι έρευνες θα συνεχιστούν με λήψη καταθέσεων από το περιβάλλον του μαθητή, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρχαν ενδείξεις ή προβλήματα που τον οδήγησαν στην απελπισία.

