Σκηνές που κάθε άλλο παρά σε κλίμα κατάνυξης παρέπεμπαν εκτυλίχθηκαν στη Φλώρινα κατά την τελετή των Θεοφανίων. Πιστοί ήρθαν στα χέρια με μπουνιές και κλωτσιές μέσα στο ποτάμι, την ώρα που ο υπουργός Εθνικής Άμυνας παρακολουθούσε εμβρόντητος.

Τα Θεοφάνεια στη Φλώρινα σημαδεύτηκαν από επεισόδια «απείρου κάλλους» στον ποταμό Σακουλέβα. Κατά την τελετή κατάδυσης του Τίμιου Σταυρού από τη γέφυρα του Αγίου Παντελεήμονα, η ομάδα των ανδρών που βούτηξε στα παγωμένα νερά μετατράπηκε σε... ρινγκ.

Μπουνιές και «γαλλικά» μπροστά σε παιδιά

Μόλις ο Μητροπολίτης Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας, Ειρηναίος, έριξε τον Σταυρό στο ποτάμι, ξέσπασε άγριος καυγάς. Καθώς δεν ήταν ξεκάθαρο ποιος κατάφερε να τον ανασύρει πρώτος, οι συμμετέχοντες άρχισαν να ανταλλάσσουν χτυπήματα και ύβρεις, μπροστά στα έκπληκτα μάτια των παρευρισκομένων.

Το περιστατικό προκάλεσε αλγεινή εντύπωση, καθώς τις σκηνές βίας παρακολούθησαν δεκάδες παιδιά που βρίσκονταν στην τελετή, ενώ επίσημος προσκεκλημένος ήταν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος παρακολούθησε τις σκηνές ντροπής από τη γέφυρα.

Η «μάχη» του Σταυρού

Όπως φαίνεται και στα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα τοπικά μέσα, η σύγχυση επικράτησε για αρκετά λεπτά, με το κλίμα της ημέρας να επισκιάζεται πλήρως από τη συμπλοκή. Η αμηχανία των αρχών και του κλήρου ήταν έκδηλη, καθώς η ιερή στιγμή της Βάπτισης μετατράπηκε σε ένα θέαμα που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις.

