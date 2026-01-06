Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία των Σερρών από την τραγική είδηση του θανάτου ενός 17χρονου αγοριού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο υπόγειο του σπιτιού του. Η υπόθεση, που ξεκίνησε ως δήλωση εξαφάνισης, εξελίχθηκε σε μια σκοτεινή ιστορία βίας μεταξύ ανηλίκων, με φόντο προσωπικές διαφορές.

Το χρονικό της τραγωδίας

Όλα ξεκίνησαν το πρωί της Τρίτης (06/01/2026), όταν οι γονείς του 17χρονου δήλωσαν στην αστυνομία την εξαφάνιση του παιδιού τους, καθώς δεν είχε επιστρέψει από τη βραδινή του βόλτα. Λίγες ώρες αργότερα, η αδερφή του ανήλικου ήρθε αντιμέτωπη με το φρικτό θέαμα, βρίσκοντας τον αδερφό της χωρίς τις αισθήσεις του στο υπόγειο της κατοικίας τους.

Η μοιραία συμπλοκή «για τα μάτια μιας κοπέλας»

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., το θύμα είχε συναντηθεί το προηγούμενο βράδυ με τον φερόμενο ως δράστη, έναν 16χρονο, ο οποίος συνοδευόταν από έναν φίλο του. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως το κίνητρο της συμπλοκής ήταν οι διαφορές τους για μια κοπέλα.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο 16χρονος φέρεται να κατάφερε ένα σφοδρό χτύπημα με τον αγκώνα στο κεφάλι του 17χρονου. Το θύμα, παρόλο που δεν αισθανόταν καλά, κατάφερε να επιστρέψει στο σπίτι του και να κατέβει στο υπόγειο, όπου δυστυχώς άφησε την τελευταία του πνοή κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σε εξέλιξη οι έρευνες – Μία σύλληψη

Η αστυνομία κινήθηκε αστραπιαία και προχώρησε ήδη στη σύλληψη του 16χρονου δράστη, ενώ οι αρχές αναζητούν τον φίλο του που ήταν παρών στο επεισόδιο. Οι αστυνομικοί συλλέγουν καταθέσεις από το φιλικό και συγγενικό περιβάλλον των εμπλεκομένων, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το χτύπημα απέβη μοιραίο για τη ζωή του ανήλικου.

Η σορός του 17χρονου θα υποβληθεί σε νεκροψία-νεκροτομή για να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του, την ώρα που οι Σέρρες θρηνούν για τον άδικο χαμό ενός νέου παιδιού.

