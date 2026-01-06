Χρόνια Πολλά! Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 6 Ιανουαρίου - Το βαθύτερο νόημα των Θεοφανίων

Σήμερα, η Εκκλησία μας γιορτάζει τα Άγια Θεοφάνεια, τη φανέρωση της Αγίας Τριάδας στον Ιορδάνη ποταμό. Είναι η ημέρα που ο παλαιός άνθρωπος ανακαινίζεται και το νερό αγιάζεται.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα: Μην ξεχάσετε να δώσετε τις ομορφότερες ευχές σας στους:

Φώτη, Φωτεινή, Φανή, Φαίη, Φένια

Θεοφάνη (Φάνη), Θεοφανία (Φάνια)

Ιορδάνη, Ιορδάνα, Ντάνη

Ουρανία (Ράνια)

Περιστέρα, Θεοπούλα

INFO: ☀ Ανατολή ήλιου: 07:41 – Δύση ήλιου: 17:20 Σελήνη 18 ημερών



Η ιστορία των Φώτων: Γιατί το Βάπτισμα γίνεται «εν Πνεύματι Αγίω»

Τα Θεοφάνεια θεσπίστηκαν τον 2ο αιώνα μ.Χ. Η στιγμή που το Άγιο Πνεύμα κατέρχεται ως περιστέρι και ακούγεται η φωνή του Θεού («Ούτος εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός») αποτελεί το θεμέλιο της πίστης μας. Από εκείνη τη στιγμή, το νερό γίνεται νερό συμφιλίωσης με τον Θεό και ανοίγει η θύρα για το Μυστήριο του Βαπτίσματος κάθε χριστιανού.

Θεοφάνια 2026: Τα άγνωστα έθιμα, το «φαγητό των ζώων» και οι προβλέψεις καιρού

