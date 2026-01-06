Αν σκοπεύετε να κινηθείτε στο κέντρο της Αθήνας ή στον Πειραιά για τον Αγιασμό των Υδάτων, λάβετε υπόψη τις έκτακτες ρυθμίσεις της Τροχαίας:

Στην Αθήνα (Δεξαμενή & Αγ. Διονύσιος):

Κλειστές οι οδοί Σκουφά, Δημοκρίτου, Λυκαβηττού και Γλύκωνος έως τις 13:00.

Απαγόρευση στάθμευσης στην Πλατεία Φιλικής Εταιρείας και την Πατριάρχου Ιωακείμ.

Στον Πειραιά (Λιμάνι):

Διακοπή κυκλοφορίας σε Βασ. Γεωργίου, Ακτή Μιαούλη και Εθν. Αντιστάσεως από τις 09:00 έως τις 13:00.

Τι ισχύει για τα Μέσα Μεταφοράς:

ΤΡΑΜ: Τα δρομολόγια της Γραμμής 7 έχουν προσωρινό τερματικό σταθμό το «ΣΕΦ» έως τη 1 το μεσημέρι.

Λεωφορεία & Τρόλεϊ: Ισχύει πρόγραμμα Κυριακής και αργιών.

