Αν σκοπεύετε να κινηθείτε στο κέντρο της Αθήνας ή στον Πειραιά για τον Αγιασμό των Υδάτων, λάβετε υπόψη τις έκτακτες ρυθμίσεις της Τροχαίας:
Στην Αθήνα (Δεξαμενή & Αγ. Διονύσιος):
Κλειστές οι οδοί Σκουφά, Δημοκρίτου, Λυκαβηττού και Γλύκωνος έως τις 13:00.
Απαγόρευση στάθμευσης στην Πλατεία Φιλικής Εταιρείας και την Πατριάρχου Ιωακείμ.
Στον Πειραιά (Λιμάνι):
Διακοπή κυκλοφορίας σε Βασ. Γεωργίου, Ακτή Μιαούλη και Εθν. Αντιστάσεως από τις 09:00 έως τις 13:00.
Τι ισχύει για τα Μέσα Μεταφοράς:
ΤΡΑΜ: Τα δρομολόγια της Γραμμής 7 έχουν προσωρινό τερματικό σταθμό το «ΣΕΦ» έως τη 1 το μεσημέρι.
Λεωφορεία & Τρόλεϊ: Ισχύει πρόγραμμα Κυριακής και αργιών.
Διαβάστε ακόμα: Κλήρωση Τζόκερ, 4 Ιανουαρίου: Νέο τζακ ποτ «μαμούθ» – Οι τυχεροί αριθμοί