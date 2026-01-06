Το Στίγμα της Ημέρας: Η Ελλάδα γιορτάζει σήμερα τα Θεοφάνια υπό τη σκιά της κακοκαιρίας «εξπρές», με θυελλώδεις ανέμους 8-9 μποφόρ να δυσκολεύουν τη ρίψη του Σταυρού σε πολλές περιοχές.

Την ίδια ώρα, η επικαιρότητα τρέχει με κινηματογραφικούς ρυθμούς: από το διπλό δράμα των Ελλήνων σε Παναμά και Ελβετία, μέχρι το παγκόσμιο θρίλερ με τη δίκη του Νικολάς Μαδούρο στη Νέα Υόρκη και το τελεσίγραφο των αγροτών που απειλούν με «μπλακ άουτ» τη χώρα.

Σημαντικά Άρθρα & Εξελίξεις:

Νικολάς Μαδούρο: «Είμαι αιχμάλωτος πολέμου» – Το βίντεο που γονατίζει με χειροπέδες και οι εκρήξεις στο Καράκας.

Αγρότες: Τελεσίγραφο για 48ωρο κλείσιμο δρόμων και τελωνείων – Ο χάρτης των κινητοποιήσεων.

Καιρός Θεοφάνια 2026: Συναγερμός για 8 μποφόρ και καταιγίδες – Πού θα χιονίσει

Παναμάς: Σοκάρουν οι λεπτομέρειες για το ζευγάρι της Κεφαλονιάς – «Έβγαλε φουσκάλες σε όλο της το σώμα».

Ελβετία: Ταυτοποιήθηκε η 15χρονη Αλίκη – Το σπαρακτικό «αντίο» της οικογένειας.



Ροή Ειδήσεων (Live Updates):

Αγρότες: «Κλειδώνουν» τα 8,2 λεπτά στο ρεύμα – Στάση αναμονής στα μπλόκα Η κυβέρνηση διαμηνύει ότι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν αύριο είναι τα τελικά. Οι αγρότες στη Νίκαια και τα Μάλγαρα προειδοποιούν: «Αν δεν ικανοποιηθούμε, την Πέμπτη η Ελλάδα κόβεται στα δύο». διαβάστε αναλυτικά

Διεθνή: Πανικός στο Καράκας με drones και F-16 Μετά τη μεταγωγή Μαδούρο στη Νέα Υόρκη, η Βενεζουέλα βρίσκεται σε κατάσταση πολιορκίας. Αναφορές για 7 εκρήξεις γύρω από το προεδρικό μέγαρο και πτήσεις μαχητικών αεροσκαφών. διαβάστε αναλυτικά

Καιρός: «Red Code» για θυελλώδεις ανέμους Προσοχή στις μετακινήσεις! Η ΕΜΥ προειδοποιεί για 9 μποφόρ στο Αιγαίο και ισχυρές καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα. Η επιστροφή των εκδρομέων αναμένεται δύσκολη. διαβάστε αναλυτικά

Eurovision: Οι πρώτες αντιδράσεις των 28 υποψηφίων μετά την επίσημη ανακοίνωση και το παρασκήνιο με τη Μπέττυ Μαγγίρα. διαβάστε αναλυτικά

Έξυπνη καθημερινότητα:

Έρχεται χαλάζι και θυελλώδεις άνεμοι: 5 έξυπνοι τρόποι να προστατέψετε το αυτοκίνητό σας αν δεν έχετε πάρκινγκ διαβάστε αναλυτικά

Προσοχή: 3 ρυθμίσεις στο κινητό σας που πρέπει να αλλάξετε τώρα για να μην σας χακάρουν διαβάστε αναλυτικά

Διαβάστε ακόμα: Στο μικροσκόπιο της ΕΥΠ το «μπλακ άουτ» στο FIR Αθηνών – Ενδεχόμενο κακόβουλης ενέργειας και σταδιακή αποκατάσταση