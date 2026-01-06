Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκονται οι σχέσεις κυβέρνησης και αγροτών, με την Τετάρτη (7/1) να αποτελεί την ημέρα-ορόσημο για το μέλλον των κινητοποιήσεων.

Ενώ η χώρα γιορτάζει τα Θεοφάνια, στα μπλόκα από τον Προμαχώνα μέχρι την Κρήτη επικρατεί αναβρασμός, με τους αγρότες να προειδοποιούν για καθολικό αποκλεισμό της χώρας την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Το «τελικό πακέτο» της κυβέρνησης

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Μέγαρο Μαξίμου ετοιμάζεται να παρουσιάσει την Τετάρτη ένα πακέτο μέτρων που θα αφορά το σύνολο του αγροτικού κόσμου. Τα σημεία-κλειδιά που «κλειδώνουν» είναι:

Αγροτικό Ρεύμα: Σταθερή τιμή στα 8,2 λεπτά την κιλοβατώρα.

Αγροτικό Πετρέλαιο: Επιστροφή του ΕΦΚ απευθείας στην αντλία για να αποφευχθούν οι καθυστερήσεις.

Αποζημιώσεις ΕΛΓΑ: Καταβολή στο 100% των ζημιών.

Ιχνηλασιμότητα: Νέα ψηφιακά εργαλεία για τον περιορισμό των παράνομων «ελληνοποιήσεων».



Χάρτης Κινητοποιήσεων: Πού αναμένονται προβλήματα

Αν οι ανακοινώσεις δεν ικανοποιήσουν τους παραγωγούς, το σχέδιο για την Πέμπτη 8/1 περιλαμβάνει:

Νίκαια & Μάλγαρα: Επ’ αόριστον αποκλεισμοί και στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού.

Προμαχώνας: 48ωρο κλείσιμο του μεθοριακού σταθμού για τα φορτηγά.

Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου: Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων στη Δυτική Ελλάδα.

Κρήτη (Μεγάλα Χωράφια): Κλείσιμο της Εθνικής οδού την Πέμπτη το απόγευμα.



Plan B από την Κυβέρνηση: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε πως τα περιθώρια ανοχής εξαντλήθηκαν. Σε περίπτωση κλειστών δρόμων, προβλέπονται πρόστιμα 350 ευρώ ημερησίως ανά τρακτέρ και αφαίρεση αδειών κυκλοφορίας.



