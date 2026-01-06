Σήμερα, 6 Ιανουαρίου, η Ελλάδα «φωτίζεται». Τα Θεοφάνια ή Φώτα δεν είναι απλώς μια θρησκευτική γιορτή· είναι το ορόσημο που κλείνει το Δωδεκαήμερο, μια ημέρα γεμάτη μυστικισμό, όπου το αγιασμένο νερό διώχνει τους καλικάντζαρους και η φύση «καθαρίζει».

1. Η «Μαγική» Παραμονή: Στάχτη και Φωτοκόλλυβα

Η δύναμη της στάχτης: Το Χριστόξυλο που έκαιγε 12 μέρες γίνεται σήμερα «όπλο». Οι παλιοί σκορπούν τη στάχτη στα χωράφια και τους στάβλους. Γιατί; Γιατί η λαϊκή πίστη λέει πως η στάχτη του Δωδεκαημέρου διώχνει κάθε κακό.

Τα «Παλικάρια» της Κρήτης: Ένα έθιμο που πρέπει να γνωρίζετε. Την παραμονή, οι Κρήτες τρώνε τα «Φωτοκόλλυβα» (ή παλικάρια). Είναι ένα μείγμα οσπρίων που συμβολίζει την αφθονία.

Το μυστικό των ζώων: Σύμφωνα με την παράδοση, τη νύχτα της παραμονής οι ουρανοί ανοίγουν και τα ζώα αποκτούν ανθρώπινη λαλιά. Οι νοικοκύρηδες τα ταΐζουν φωτοκόλλυβα για να μην έχουν «παράπονο» από τη φροντίδα τους όταν μιλήσουν στον Θεό!

2. Ανήμερα: Από τον Ιορδάνη στα «40 Κύματα»

Ο Αγιασμός και τα Περιστέρια: Η κατάδυση του Τιμίου Σταυρού και τα τρία λευκά περιστέρια που συμβολίζουν την Αγία Τριάδα.

Το Πλύσιμο των Εικόνων: Ένα έθιμο που χάνεται αλλά επιβιώνει σε ναυτικές περιοχές. Οι πιστοί πλένουν τις εικόνες στη θάλασσα, ανανεώνοντας τη «δύναμή» τους στο αγιασμένο νερό.

Τα Πορτοκάλια της Λευκάδας: Μια μοναδική εικόνα. Οι Λευκαδίτες βουτούν δεμένα πορτοκάλια στη θάλασσα και τα κρατούν στα εικονίσματα όλο το χρόνο.

3. Τα «Τρομακτικά» Έθιμα: Ραγκουτσάρια και Μπαμπούγερα

Εδώ η παράδοση συναντά το διονυσιακό στοιχείο:

Καστοριά: Τα Ραγκουτσάρια με τις τρομακτικές μάσκες που διώχνουν τα κακά πνεύματα.

Πέλλα (Άρνισσα): Τα «Τζαμαλάρια», ένα δρώμενο θανάτου και ανάστασης, όπου η νύφη συμβολίζει το νέο έτος και το «μπουμπάρι» το κακό που νικιέται.

Θεσσαλία: Τα Ρουγκάτσια που «οργώνουν» τα χωριά.

4. Προγνωστικά Καιρού: Τι λένε οι παλιοί για το 2026;

Η σοφία του λαού μέσα από παροιμίες:

«Αν είν’ τα Φώτα φωτερά, θα ’ναι η Λαμπρή με τα νερά»

«Χαρά στα Φώτα τα στεγνά και τις Λαμπρές βρεμένες» – Οι γεωργοί προτιμούν στεγνά Φώτα για καλή σοδειά.

