Τραγική κατάληξη για το ζευγάρι από την Κεφαλονιά που πήγε διακοπές στη Λατινική Αμερική – Σε κρίσιμη κατάσταση στο Παρίσι ο σύζυγος – Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες.

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Κεφαλλονιάς από την απίστευτη τραγωδία που χτύπησε ένα ζευγάρι Ελλήνων κατά τη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων διακοπών τους στον Παναμά. Η γυναίκα έχασε τη ζωή της κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ενώ ο σύζυγός της δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή σε νοσοκομείο του Παρισιού.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το ζευγάρι συμμετείχε σε οργανωμένο γκρουπ για το ταξίδι στον Παναμά. Σύμφωνα με μαρτυρίες συνεπιβατών:

Τα πρώτα συμπτώματα: Η γυναίκα εμφάνισε έντονο πονοκέφαλο και κρίση βήχα. Παρά το γεγονός ότι της χορηγήθηκε σιρόπι από γιατρό, η κατάστασή της επιδεινώθηκε ραγδαία.

Η σοκαριστική εικόνα: Όταν ο σύζυγός της επέστρεψε από μια εκδρομή στο ξενοδοχείο, τη βρήκε με φουσκάλες σε όλο της το σώμα.

Η μοιραία κατάληξη: Μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε ιδιωτικό νοσοκομείο του Παναμά, όπου διαγνώστηκε με Γρίπη Α και διασωληνώθηκε, όμως λίγο αργότερα κατέληξε.

Σε κρίσιμη κατάσταση ο σύζυγος

Ο εφιάλτης συνεχίστηκε κατά το ταξίδι της επιστροφής. Ο σύζυγος της άτυχης γυναίκας παρουσίασε και εκείνος σοβαρά συμπτώματα και υψηλό πυρετό. Η κατάστασή του κρίθηκε τόσο σοβαρή, που χρειάστηκε να νοσηλευτεί διασωληνωμένος σε νοσοκομείο στο Παρίσι, όπου και παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση.

Ερωτήματα για τα αίτια

Η μαρτυρία συνεπιβάτιδας στο "Live News" εγείρει ερωτήματα για το αν πρόκειται για κάποιον επιθετικό ιό ή άλλη τροπική ασθένεια. «Στο γκρουπ υπήρχαν άτομα που φορούσαν μάσκες», ανέφερε, περιγράφοντας την ταχύτητα με την οποία κατέρρευσε η υγεία της γυναίκας.

