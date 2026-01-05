Η πρώτη Δευτέρα του 2026 βρίσκει την Ελλάδα σε κατάσταση συναγερμού.

21:15 - ΘΡΙΛΕΡ ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΜΑ: Μυστήριο με τον θάνατο Ελληνίδας τουρίστριας από την Κεφαλονιά. Οι "φουσκάλες" που εμφάνισε στο σώμα της πριν ξεψυχήσει και η κρίσιμη μάχη του συζύγου της σε νοσοκομείο του Παρισιού.

21:05 - ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΚΡΑΝ ΜΟΝΤΑΝΑ: Ταυτοποιήθηκε η σορός της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη. Σπαραγμός για το "τελευταίο αντίο" – Στο φως το εγκληματικό παρελθόν του ιδιοκτήτη του μπαρ που είχε μετατραπεί σε παγίδα θανάτου.

21:00 - ΚΑΙΡΟΣ (ΕΚΤΑΚΤΟ): Η ΕΜΥ προειδοποιεί για επικίνδυνα φαινόμενα ανήμερα των Θεοφανίων. Ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι 9 μποφόρ σε Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Δείτε τις 13 περιοχές που βρίσκονται στο "κόκκινο".

20:15 - ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ / ΗΠΑ: «Είμαι έντιμος άνθρωπος, είμαι ακόμα ο Πρόεδρος», δήλωσε ο Νικολάς Μαδούρο στον 92χρονο δικαστή στο Μανχάταν. Στις 17 Μαρτίου η επόμενη ακρόαση – "Καρφιά" από τον ΟΗΕ για τη χρήση βίας των ΗΠΑ.

EUROVISION 2026: Ανακοινώθηκαν επίσημα οι 28 υποψήφιοι για τον Εθνικό Τελικό! Ποιοι προκρίθηκαν και ποια ηχηρά ονόματα (Ν. Γκάνος, Τ. Μπρεάζου, Μ. Μαυρικίου) έμειναν εκτός λίστας.

ΑΓΡΟΤΕΣ: Τελεσίγραφο από την κυβέρνηση. Ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε πως "η υπομονή εξαντλήθηκε" – Την Τετάρτη οι οριστικές αποφάσεις για το άνοιγμα των εθνικών οδών.

16:50 - ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ (ΕΚΤΑΚΤΟ): Στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης ο Μαδούρο με καφέ φόρμα κρατουμένου. Αποκαλύψεις-σοκ για την επιχείρηση σύλληψης: Πώς η Delta Force τον παγίδευσε στο καταφύγιό του σε μόλις 148 λεπτά.

13:15 - ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (ΕΚΤΑΚΤΟ): Παύλος Μαρινάκης: «Τέλος η υπομονή με τους αγρότες, την Τετάρτη οι ανακοινώσεις των μέτρων». Σκληρή απάντηση για τα αεροδρόμια («δεν υπήρξε κυβερνοεπίθεση») και «βολές» κατά της αντιπολίτευσης για τη Βενεζουέλα.

Update 12:35 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2026: Όλα όσα αλλάζουν στην τσέπη σας! Από τις αυξήσεις 20% στους μισθούς και τις εκπτώσεις, μέχρι το "σαφάρι" της ΑΑΔΕ με 72.800 ελέγχους.

Βενεζουέλα: Τι έγινε τελικά και γιατί μας αφορά; Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τη σύλληψη Μαδούρο με απλά λόγια

Επειδή οι διεθνείς ειδήσεις συχνά μοιάζουν με γρίφο, πάμε να δούμε με απλά λόγια τι ακριβώς συνέβη τις τελευταίες ώρες και γιατί έχει ξεσπάσει πολιτικός «πόλεμος» ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Αλέξη Τσίπρα, τον Αντώνη Σαμαρά και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Τι συνέβη στη Βενεζουέλα;

11:40 - ΑΓΡΟΤΕΣ (ΕΞΕΛΙΞΗ): Τελεσίγραφο Μαξίμου! Ενεργοποιείται το «Plan B» με πρόστιμα και κυρώσεις για τα μπλόκα. «Η ανοχή εξαντλήθηκε», διαμηνύουν Χατζηδάκης και Τσιάρας μετά την άρνηση των αγροτών για διάλογο.



Ροή Ειδήσεων (Τελευταία Ενημέρωση: 09:10)

09:07 - Επιχείρηση «Αποτοξίνωση»: Οι 5 χρυσοί κανόνες των ειδικών για να ξεπρηστείτε μετά τις γιορτές και το πλάνο για να μην εγκαταλείψετε το γυμναστήριο το 2026.

09:05 - Ζώδια: Αναλυτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 5-11 Ιανουαρίου. Ποιοι ευνοούνται στα οικονομικά και ποιοι στα αισθηματικά.

08:55 - Καιρός: Έρχεται τριήμερο με νοτιάδες, αφρικανική σκόνη και 20άρια. Τι καιρό θα κάνει αύριο στα Θεοφάνεια.

08:45 - Αγρότες: Οριστικό το 48ωρο «μπλακ άουτ» την Πέμπτη και την Παρασκευή. Δείτε τη λίστα με όλα τα μπλόκα που θα στηθούν στην Εθνική Οδό.

08:20 - Κραν Μοντανά: Επίσημη ταυτοποίηση της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη. Παραμένει η αγωνία για την Αλίσια και την Νταϊάνα.

08:10 - Γιώργος Παπαδάκης: Ράγισαν καρδιές στο πλατό του «Καλημέρα Ελλάδα». Το συγκινητικό μήνυμα του Γιώργου Αυτιά για τον δάσκαλό του.

07:30 - Αεροδρόμια: Σάλος με το ραντάρ του 1995 στο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Ζητούνται ευθύνες για το χθεσινό μπλακάουτ στο FIR Αθηνών.



Τι περιμένουμε τις επόμενες ώρες:

Οικονομία: Τις επίσημες ανακοινώσεις για το χρονοδιάγραμμα των φορολογικών δηλώσεων 2026.

ΥΠΑ/Aegean: Ενημέρωση για την πλήρη αποκατάσταση της ομαλότητας στις πτήσεις.

Κηδεία Παπαδάκη: Ανακοίνωση της ημερομηνίας και του τόπου της εξοδίου ακολουθίας.

Χειμερινές Εκπτώσεις: Οδηγός για το πότε ξεκινούν και ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα μαθήματα.

