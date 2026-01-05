11:45 - ΑΓΡΟΤΕΣ: Σκληραίνει η στάση της Κυβέρνησης. Ενεργοποιείται το «Plan B» με διοικητικά πρόστιμα και κυρώσεις για όσους κλείνουν τους δρόμους. «Δεν θα κάνουμε τον τροχονόμο», διαμηνύει ο Κωστής Χατζηδάκης. [Διαβάστε αναλυτικά εδώ το κυβερνητικό τελεσίγραφο]

Σφραγίζεται η Ελλάδα την Πέμπτη και την Παρασκευή

Ανυποχώρητοι εμφανίζονται οι αγρότες μετά την πανελλαδική σύσκεψη στα Νέα Μάλγαρα, αποφασίζοντας ομόφωνα τη σκλήρυνση της στάσης τους. Το διήμερο Πέμπτη 8 και Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, η χώρα αναμένεται να κοπεί στα δύο, καθώς οι αγρότες προχωρούν σε 48ωρο αποκλεισμό του Εθνικού Οδικού Δικτύου, των τελωνείων και κομβικών σημείων.

«Δεν κάνουμε σπιθαμή πίσω», διαμηνύουν οι αγροτοσυνδικαλιστές, στέλνοντας παράλληλα ένα σαφές μήνυμα προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τη συμφωνία Mercosur.

Ο χάρτης των κινητοποιήσεων: Ποιοι δρόμοι κλείνουν

Σύμφωνα με την απόφαση των 62 μπλόκων, οι αποκλεισμοί θα περιλαμβάνουν:

Εθνική Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης: Κλείσιμο στα Τέμπη και στα Νέα Μάλγαρα.

Κλείσιμο στα Τέμπη και στα Νέα Μάλγαρα. Εγνατία & Ιόνια Οδός: Εκτεταμένοι αποκλεισμοί σε κομβικά σημεία.

Εκτεταμένοι αποκλεισμοί σε κομβικά σημεία. Δυτική Μακεδονία: Μπλόκο στη Σιάτιστα.

Μπλόκο στη Σιάτιστα. Πελοπόννησος : Κλείσιμο στη Νεστάνη και περιμετρικά του οδικού δικτύου.

: Κλείσιμο στη Νεστάνη και περιμετρικά του οδικού δικτύου. Θεσσαλία: Αποκλεισμός στη Μελούνα (Ε.Ο. Λάρισας – Κοζάνης).

Αποκλεισμός στη Μελούνα (Ε.Ο. Λάρισας – Κοζάνης). Τελωνεία: «Σφραγίζονται» οι Ευζώνοι, η Νίκη, ο Προμαχώνας, η Εξοχή, το Ορμένιο και οι Κήποι.



Τα 14 αιτήματα και το «όχι» στη Μερκοσούρ

Οι αγρότες ζητούν έγγραφες δεσμεύσεις για τα 14 αιτήματα της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, που αφορούν το κόστος παραγωγής, το αφορολόγητο πετρέλαιο και τις αποζημιώσεις.

Το μήνυμα στον Πρωθυπουργό: «Να μην διανοηθεί να ταξιδέψει στις 7 Ιανουαρίου για να υπογράψει τη συμφωνία Mercosur. Η κυβέρνηση πρέπει να την καταψηφίσει».

Όπως δήλωσε ο Ρίζος Μαρούδας, ο αγώνας δεν αντιμετωπίζεται με καταστολή αλλά με λύσεις, ενώ ο Κώστας Τζέλλας τόνισε πως υπάρχει ακόμα χρόνος για έναν ειλικρινή διάλογο πριν η χώρα παραλύσει οριστικά.

«Μείνετε συντονισμένοι στο Live Blog του Madata.gr για την εξέλιξη των κινητοποιήσεων σε όλη την Ελλάδα».

