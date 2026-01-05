Το «μπλακάουτ» στο FIR Αθηνών αποκάλυψε την γύμνια των υποδομών

Η χώρα βρέθηκε στο έλεος μιας τεχνικής βλάβης την Κυριακή, αλλά η αλήθεια πίσω από το χάος στα αεροδρόμια είναι πολύ πιο ανησυχητική. Σύμφωνα με αποκαλυπτικά ρεπορτάζ, το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, το «Ελευθέριος Βενιζέλος», βασίζεται σε ένα και μόνο ραντάρ προσέγγισης ηλικίας 30 ετών.

Παρά τις εξαγγελίες για εκσυγχρονισμό, η πραγματικότητα σοκάρει:

Μηδενική εφεδρεία: Η Ελλάδα διαθέτει μόνο ένα ραντάρ για την παρακολούθηση των αεροσκαφών εντός του FIR Αθηνών.

Η Ελλάδα διαθέτει μόνο ένα ραντάρ για την παρακολούθηση των αεροσκαφών εντός του FIR Αθηνών. Απαρχαιωμένη τεχνολογία : Το κεντρικό σύστημα χρονολογείται από το 1995.



: Το κεντρικό σύστημα χρονολογείται από το 1995. Αχρησιμοποίητα συστήματα: Ένα νεότερο σύστημα (Thomson-CSF) παραμένει στις αποθήκες λόγω γραφειοκρατικών διαφωνιών μεταξύ κατασκευαστή και ΥΠΑ.



Πονηρά χαμόγελα στην ΥΠΑ και πολιτικές ευθύνες

Ενώ η Ομάδα Αντιμετώπισης Κρίσεων έτρεχε να μαζέψει τα ασυμμάζευτα μετά τη μαζική παρεμβολή στις συχνότητες, στελέχη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας φαίνεται πως γνώριζαν την κατάσταση. Οι καταγγελίες για τις γραμμές διασύνδεσης (HELLAS COM) που δεν υποστηρίζονται πλέον τεχνολογικά, είχαν γίνει εδώ και καιρό, αλλά έπεσαν στο κενό.

Τα νούμερα της εγκατάλειψης:

Μόνο 2 από τις 7 κρίσιμες πρωτοβουλίες εκσυγχρονισμού του Air Traffic Control (ATC) έχουν υλοποιηθεί. Το FIR Αθηνών έμεινε «τυφλό» σε μία από τις πιο φορτωμένες ημέρες της εορταστικής περιόδου. Κίνδυνος για τον τουρισμό: Με στόχο τα 55 εκατ. αφίξεις έως το 2040, οι υποδομές του 1990 αποτελούν τροχοπέδη και κίνδυνο.



Ο αντίκτυπος στην οικονομία και την αξιοπιστία

Το χθεσινό χάος, με τις 48 ακυρώσεις της Aegean και τις εκατοντάδες καθυστερήσεις, δεν ήταν απλώς μια «τεχνική βλάβη στην κεραία στα Γεράνεια». Ήταν το αποτέλεσμα ενός χρόνιου επενδυτικού ελλείμματος. Οι αεροπορικές εταιρείες καλούνται τώρα να πληρώσουν τεράστιες αποζημιώσεις, ενώ η αξιοπιστία της Ελλάδας ως διεθνούς κόμβου δέχεται ισχυρό πλήγμα.

Ποιος θα αναζητήσει τις ευθύνες; Η Δικαιοσύνη ή η αντιπολίτευση; Το ερώτημα παραμένει την ώρα που χιλιάδες επιβάτες ταλαιπωρούνται από συστήματα που θα έπρεπε να βρίσκονται σε μουσείο.

