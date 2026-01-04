Κλήρωση Τζόκερ, 4 Ιανουαρίου: Νέο τζακ ποτ «μαμούθ» – Οι τυχεροί αριθμοί

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (4/1) η κλήρωση 3010 του Τζόκερ. Στην πρώτη κατηγορία σημειώθηκε νέο τζακ ποτ, καθώς δεν βρέθηκε νικητής για τα 8.695.597,16 ευρώ.

Ωστόσο, στην κλήρωση βρέθηκε ένα (1) τυχερό πεντάρι (5άρι), το οποίο κερδίζει το ποσό των 100.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης: 6, 14, 15, 22, 27 και Τζόκερ ο αριθμός 15.

Μετά το αποψινό τζακ ποτ, το ποσό που θα μοιραστεί στην πρώτη κατηγορία στην επόμενη κλήρωση της Τρίτης (6/1) εκτοξεύεται και αναμένεται να αγγίξει τα 9.000.000 ευρώ!

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

