Τραγωδία: Πέθανε ο Γιώργος Παπαδάκης – Υπέστη οξύ έμφραγμα, δεν τα κατάφερε ο εμβληματικός δημοσιογράφος

Θρήνος στον δημοσιογραφικό κόσμο και το πανελλήνιο. Ο «πατριάρχης» της πρωινής ζώνης άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο «Λαϊκό» μετά από καρδιακό επεισόδιο.

Μια από τις πιο μαύρες σελίδες στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης γράφεται σήμερα, Κυριακή 4 Ιανουαρίου, καθώς ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών. Ο δημοσιογράφος που ταύτισε το όνομά του με την ενημέρωση στον ΑΝΤ1 επί τρεις δεκαετίες, δεν κατάφερε να βγει νικητής από τη μάχη για τη ζωή.

Το χρονικό της τραγωδίας

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν νωρίς το απόγευμα όταν ο Γιώργος Παπαδάκης υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Λαϊκό», έχοντας ήδη χάσει τις αισθήσεις του.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των ιατρών στη μονάδα εμφραγμάτων και τις διαδικασίες ανάνηψης, η καρδιά του τον πρόδωσε. Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει σοκ στους συνεργάτες του στον ΑΝΤ1, οι οποίοι άρχισαν να καταφθάνουν στο νοσοκομείο σε κατάσταση αμοκ.

Μια εμβληματική πορεία

Ο Γιώργος Παπαδάκης υπήρξε ο μακροβιότερος παρουσιαστής πρωινής ενημερωτικής εκπομπής στην Ελλάδα. Με το «Καλημέρα Ελλάδα» άνοιξε τον δρόμο για την πρωινή ζώνη, αποτελώντας την καθημερινή συντροφιά εκατομμυρίων Ελλήνων. Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στη δημοσιογραφία και την τηλεόραση.

Αναμένεται το επίσημο ανακοινωθέν από το νοσοκομείο και οι ανακοινώσεις από την οικογένειά του για το τελευταίο «αντίο».

