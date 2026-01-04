Αργίες 2026: Πότε πέφτουν τα τριήμερα της νέας χρονιάς – Το «δώρο» του Πάσχα και οι «χαμένες» γιορτές

Αργίες 2026: Πότε πέφτουν τα τριήμερα της νέας χρονιάς – Το «δώρο» του Πάσχα και οι «χαμένες» γιορτές

Το 2026 υπόσχεται αρκετές ανάσες ξεκούρασης για τους εργαζόμενους και τους μαθητές. Με το Πάσχα να πέφτει σχετικά νωρίς τον Απρίλιο και αρκετές εθνικές εορτές να σχηματίζουν τριήμερα, η ατζέντα των διακοπών για τη νέα χρονιά είναι ήδη έτοιμη.

Τα Τριήμερα του 2026

  • Καθαρά Δευτέρα: 23 Φεβρουαρίου (Τριήμερο από 21/02 έως 23/02).
  • Πρωτομαγιά: 1 Μαΐου, Παρασκευή (Τριήμερο 01/05 έως 03/05).
  • Αγίου Πνεύματος: 1 Ιουνίου, Δευτέρα (Τριήμερο 30/05 έως 01/06).
  • Χριστούγεννα: 25 Δεκεμβρίου, Παρασκευή (Τριήμερο 25/12 έως 27/12).

Το Πάσχα του 2026

Το Ορθόδοξο Πάσχα πέφτει την Κυριακή 12 Απριλίου 2026.

  • Μεγάλη Παρασκευή: 10 Απριλίου.
  • Δευτέρα του Πάσχα: 13 Απριλίου. (Σημείωση: Το Καθολικό Πάσχα γιορτάζεται στις 5 Απριλίου).

Διαβάστε επίσης: Καιρός Θεοφάνεια 2026: Ραγδαία αλλαγή με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές – Η πρόγνωση για τα Φώτα

Διαβάστε ακόμα: LIVE 3/1: Τραγωδία στις Σέρρες, νεκρός ο Διοικητής της Πυροσβεστικής - Σοκ στο Κραν Μοντανά με διώξεις ανθρωποκτονίας - Η σύλληψη Μαδούρο και οι «Αθηναίοι» του Survivor

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Ελβετία: Ερευνώνται για ανθρωποκτονία οι ιδιοκτήτες του μπαρ – Ταυτοποιήθηκαν τα πρώτα θύματα, συνεχίζεται το θρίλερ με την 15χρονη Αλίκη
Κόσμος

Ελβετία: Ερευνώνται για ανθρωποκτονία οι ιδιοκτήτες του μπαρ – Ταυτοποιήθηκαν τα πρώτα θύματα, συνεχίζεται το θρίλερ με την 15χρονη Αλίκη

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: "Πυρά" Γιαννακόπουλου για τη διαιτησία και παραδοχή Αταμάν για "φοβία" – Η αποθεωτική υποδοχή των "ερυθρολεύκων" στο ΣΕΦ
Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: "Πυρά" Γιαννακόπουλου για τη διαιτησία και παραδοχή Αταμάν για "φοβία" – Η αποθεωτική υποδοχή των "ερυθρολεύκων" στο ΣΕΦ

LIVE 3/1: Τραγωδία στις Σέρρες, νεκρός ο Διοικητής της Πυροσβεστικής - Σοκ στο Κραν Μοντανά με διώξεις ανθρωποκτονίας - Η σύλληψη Μαδούρο και οι «Αθηναίοι» του Survivor
Κοινωνία

LIVE 3/1: Τραγωδία στις Σέρρες, νεκρός ο Διοικητής της Πυροσβεστικής - Σοκ στο Κραν Μοντανά με διώξεις ανθρωποκτονίας - Η σύλληψη Μαδούρο και οι «Αθηναίοι» του Survivor

Πώς οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον Μαδούρο σε 148 λεπτά – Φωτογραφίες από το War Room του Τραμπ και αγωνία για τους 3.000 Έλληνες
Κόσμος

Πώς οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον Μαδούρο σε 148 λεπτά – Φωτογραφίες από το War Room του Τραμπ και αγωνία για τους 3.000 Έλληνες

Σέρρες - Σοκ: Με τα εσώρουχα και δαγκωματιές από άγρια ζώα βρέθηκε η σορός του διοικητή της Πυροσβεστικής
Κοινωνία

Σέρρες - Σοκ: Με τα εσώρουχα και δαγκωματιές από άγρια ζώα βρέθηκε η σορός του διοικητή της Πυροσβεστικής