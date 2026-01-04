Το 2026 υπόσχεται αρκετές ανάσες ξεκούρασης για τους εργαζόμενους και τους μαθητές. Με το Πάσχα να πέφτει σχετικά νωρίς τον Απρίλιο και αρκετές εθνικές εορτές να σχηματίζουν τριήμερα, η ατζέντα των διακοπών για τη νέα χρονιά είναι ήδη έτοιμη.

Τα Τριήμερα του 2026

Καθαρά Δευτέρα: 23 Φεβρουαρίου (Τριήμερο από 21/02 έως 23/02).

23 Φεβρουαρίου (Τριήμερο από 21/02 έως 23/02). Πρωτομαγιά: 1 Μαΐου, Παρασκευή (Τριήμερο 01/05 έως 03/05).

1 Μαΐου, Παρασκευή (Τριήμερο 01/05 έως 03/05). Αγίου Πνεύματος: 1 Ιουνίου, Δευτέρα (Τριήμερο 30/05 έως 01/06).

1 Ιουνίου, Δευτέρα (Τριήμερο 30/05 έως 01/06). Χριστούγεννα: 25 Δεκεμβρίου, Παρασκευή (Τριήμερο 25/12 έως 27/12).

Το Πάσχα του 2026

Το Ορθόδοξο Πάσχα πέφτει την Κυριακή 12 Απριλίου 2026.

Μεγάλη Παρασκευή: 10 Απριλίου.

10 Απριλίου. Δευτέρα του Πάσχα: 13 Απριλίου. (Σημείωση: Το Καθολικό Πάσχα γιορτάζεται στις 5 Απριλίου).

