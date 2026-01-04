Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο Madata.gr. Συνεχής ενημέρωση για την τραγωδία στην Πάτρα, τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και την πρόγνωση του καιρού για τα Θεοφάνεια.

Η Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026 ξεκινά με καταιγιστικές ειδήσεις που ανατρέπουν τα δεδομένα. Η συντακτική ομάδα του Madata.gr καταγράφει και σας μεταφέρει όλα όσα συμβαίνουν σε πραγματικό χρόνο.

Οι Σημαντικότερες Ειδήσεις Τώρα:

ΕΚΤΑΚΤΟ: Παραλύουν τα ελληνικά αεροδρόμια - Διακοπή πτήσεων παντού λόγω τε χνικής βλάβης. Δείτε όλες τις εξελίξεις. [Διαβάστε περισσότερα εδώ]

Παραλύουν τα - Διακοπή πτήσεων παντού λόγω τε Δείτε όλες τις εξελίξεις. [Διαβάστε περισσότερα εδώ] Κοινωνία: Εξελίξεις στην Πάτρα - Δύο συλλήψεις και 8 προσαγωγές για τον θάνατο του 30χρονου. Στο μικροσκόπιο βίντεο-ντοκουμέντο. [Διαβάστε περισσότερα εδώ]



Εξελίξεις στην Πάτρα - Δύο συλλήψεις και 8 προσαγωγές για τον θάνατο του 30χρονου. Στο μικροσκόπιο βίντεο-ντοκουμέντο. [Διαβάστε περισσότερα εδώ] Διεθνή - Βενεζουέλα: Παγκόσμιο σοκ από τη μεταγωγή του Νικολάς Μαδούρο σε ομοσπονδιακή φυλακή στη Νέα Υόρκη. Μαζί του συνελήφθη και η σύζυγός του. [Διαβάστε περισσότερα εδώ]



Παγκόσμιο σοκ από τη μεταγωγή του Νικολάς Μαδούρο σε ομοσπονδιακή φυλακή στη Νέα Υόρκη. Μαζί του συνελήφθη και η σύζυγός του. [Διαβάστε περισσότερα εδώ] Καιρός: Ραγδαία αλλαγή - Πού θα βρέχει τα Θεοφάνεια και πόσο θα πέσει η θερμοκρασία. Δείτε την πρόγνωση για την περιοχή σας.. [Διαβάστε περισσότερα εδώ]



Ραγδαία αλλαγή - Πού θα βρέχει τα Θεοφάνεια και πόσο θα πέσει η θερμοκρασία. Δείτε την πρόγνωση για την περιοχή σας.. [Διαβάστε περισσότερα εδώ] Ζώδια: Ποιοι θα έχουν τύχη και χρήμα; Οι προβλέψεις για την πρώτη εβδομάδα του 2026. [Διαβάστε περισσότερα εδώ]

Ποιοι θα έχουν τύχη και χρήμα; Οι προβλέψεις για την πρώτη εβδομάδα του 2026. [Διαβάστε περισσότερα εδώ] Οικονομία: Ποιοι πληρώνονται 5-9 Ιανουαρίου - Τα επιδόματα και οι αυξήσεις [Διαβάστε περισσότερα εδώ]



Ποιοι πληρώνονται 5-9 Ιανουαρίου - Τα επιδόματα και οι αυξήσεις [Διαβάστε περισσότερα εδώ] Γεύση: Δοκιμάστε το πιο αφράτο κέικ πορτοκάλι χωρίς μίξερ και χωρίς ζάχαρη – Η συνταγή που έγινε viral. [Διαβάστε περισσότερα εδώ]

Δοκιμάστε το πιο αφράτο κέικ πορτοκάλι χωρίς μίξερ και χωρίς ζάχαρη – Η συνταγή που έγινε viral. [Διαβάστε περισσότερα εδώ] Lifestyle: Οι ανατροπές στη σειρά "Η Γη της Ελιάς" και τα spoilers για το Grand Hotel που θα καθηλώσουν το κοινό αύριο Δευτέρα. [Διαβάστε περισσότερα εδώ]

Οι ανατροπές στη σειρά "Η Γη της Ελιάς" και τα spoilers για το Grand Hotel που θα καθηλώσουν το κοινό αύριο Δευτέρα. [Διαβάστε περισσότερα εδώ] Αθλητικά: Δείτε το τηλεοπτικό πρόγραμμα - Πού θα δείτε το Άρης - Ολυμπιακός και όλα τα μεγάλα ματς της ημέρας. [Διαβάστε περισσότερα εδώ]

Τι πρέπει να γνωρίζετε σήμερα

Η μέρα χαρακτηρίζεται από την επιστροφή των εκδρομέων των εορτών, με την τροχαία να βρίσκεται σε επιφυλακή στις εθνικές οδούς. Παράλληλα, το ενδιαφέρον στρέφεται στις προετοιμασίες για τον εορτασμό των Θεοφανείων, με την κακοκαιρία να απειλεί τα σχέδια για τον αγιασμό των υδάτων σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Madata.gr Tip: Κάντε Refresh (Ανανέωση) στη σελίδα για να βλέπετε κάθε νέα είδηση που προστίθεται στη λίστα μας.

Διαβάστε ακόμα: Σέρρες - Σοκ: Με τα εσώρουχα και δαγκωματιές από άγρια ζώα βρέθηκε η σορός του διοικητή της Πυροσβεστικής