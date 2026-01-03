LIVE UPDATE – Ώρα 20:30: Συναγερμός στην Αθηνών-Λαμίας

Θήβα: Αιφνιδιαστικό κλείσιμο της Εθνικής Οδού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από τους αγρότες. Η κίνηση έχει διακοπεί πλήρως.

Μαρτίνο: Το "μαρτύριο" ξεκινά από το 125ο χλμ. Η Τροχαία εκτρέπει όλα τα οχήματα στον παράδρομο, με αποτέλεσμα οι ταχύτητες να είναι μηδενικές.

Ακραίφνιο: Επιπλέον καθυστερήσεις λόγω έργων αμέσως μετά τον κόμβο, που επιδεινώνουν το «έμφραγμα» προς Αθήνα.

Επαρχιακό Δίκτυο: Σοβαρά προβλήματα στη διαδρομή Λιβαδειά - Θήβα μέσω Αλιάρτου και στο ύψος της Ριτσώνας. Οι οδηγοί εγκλωβίζονται στους επαρχιακούς δρόμους που δεν αντέχουν τον όγκο των οχημάτων.

Σε τροχιά δυναμικών κινητοποιήσεων εισέρχεται ο αγροτικός κόσμος της χώρας, με τις αποφάσεις που ελήφθησαν τα τελευταία εικοσιτετράωρα να προμηνύουν ένα «θερμό» Ιανουάριο στις εθνικές οδούς. Η επιστροφή των εκδρομέων του νέου έτους αναμένεται να γίνει με σημαντικές δυσκολίες, καθώς τα τρακτέρ παίρνουν θέσεις μάχης στα κεντρικά οδικά δίκτυα, διεκδικώντας λύσεις για το αυξημένο κόστος παραγωγής και την ακαρπία.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Πού θα βρείτε κλειστούς δρόμους: Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ισχύουν οι εξής ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό Αθήνας - Θεσσαλονίκης:

Κάστρο (Βοιωτία): Στο ρεύμα προς Αθήνα, η κυκλοφορία εκτρέπεται στον παράδρομο από το Μαρτίνο (125,7χλμ) έως το Κάστρο (114,8χλμ). Προς Θεσσαλονίκη, η κίνηση διεξάγεται από μία μόνο λωρίδα.

Θήβα: Στον Ανισόπεδο Κόμβο Θηβών (89,8χλμ), η κυκλοφορία διεξάγεται από μία λωρίδα και στα δύο ρεύματα.

Σύσταση ΕΛ.ΑΣ.: Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μειώνουν ταχύτητα και να ενημερώνονται για τις καιρικές συνθήκες.

Το «Μπλακ Άουτ» των 48 ωρών

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Madata.gr, οι αγρότες που βρίσκονται στο μπλόκο της Νίκαιας έδωσαν το «σύνθημα» για κλιμάκωση. Η εισήγηση που θα κατατεθεί στην πανελλαδική σύσκεψη προβλέπει:

Καθολικό αποκλεισμό της ΠΑΘΕ (Αθηνών - Θεσσαλονίκης) αμέσως μετά τον εορτασμό των Θεοφανίων, από το πρωί της 7ης Ιανουαρίου.

48ωρη διάρκεια της κινητοποίησης σε πρώτη φάση, με προοπτική περαιτέρω κλιμάκωσης.

Συμβολικούς αποκλεισμούς σε παράδρομους και κόμβους της Εγνατίας Οδού.

«Όχι αυθαίρετοι αποκλεισμοί, αλλά ανάγκη οδικής ασφάλειας»

Η Αστυνομία ξεκαθαρίζει ότι τα μέτρα δεν αποτελούν αυθαίρετους αποκλεισμούς, αλλά είναι αναγκαία λόγω της παρουσίας τρακτέρ και πεζών επί του οδοστρώματος. Η κατάσταση επικαιροποιείται διαρκώς, καθώς οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα, ενώ η μεγάλη κορύφωση της επιστροφής αναμένεται τις βραδινές ώρες του Σαββάτου και καθ' όλη τη διάρκεια της Κυριακής.



Κρίσιμο ραντεβού στα Μάλγαρα

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην αυριανή μέρα, Κυριακή 4 Ιανουαρίου, καθώς στις 12:00 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η πανελλαδική σύσκεψη των εκπροσώπων των μπλόκων στα Μάλγαρα. Εκεί θα οριστικοποιηθεί ο «οδικός χάρτης» των κινητοποιήσεων και θα αποφασιστεί η ημερομηνία για τη μεγάλη απόβαση με τρακτέρ στο Σύνταγμα, μια κίνηση που στοχεύει να μεταφέρει την πίεση απευθείας στο κέντρο της πρωτεύουσας.



Τι πρέπει να προσέξουν οι εκδρομείς

Για όσους επιστρέφουν σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή, η κατάσταση παραμένει ρευστή. Ήδη έχουν αναφερθεί:

Συμβολικοί αποκλεισμοί μικρής διάρκειας (15-30 λεπτών) σε κόμβους της Θεσσαλίας.

Αυξημένη αστυνομική παρουσία σε κρίσιμα σημεία της Εθνικής Οδού για την αποτροπή αιφνιδιαστικών κινήσεων.

Ετοιμότητα στην Περιμετρική Πατρών και στον κόμβο της Κορίνθου.



Τα αιτήματα των αγροτών

Η «έκρηξη» των κινητοποιήσεων δεν είναι τυχαία. Οι αγρότες ζητούν:

Αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο.

Πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος (7 λεπτά/Kwh).

Επιδότηση εφοδίων και ζωοτροφών.

Αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ ώστε να αποζημιώνει στο 100% την παραγωγή.

Διχασμός και "Πολεμικό" Κλίμα:

Η κόντρα Νίκαιας - Μαξίμου Ενώ η κυβέρνηση διά του Κωστή Χατζηδάκη χαρακτηρίζει «ακατανόητη» την άρνηση διαλόγου, το μπλόκο της Νίκαιας απαντά σκληρά:

"Δεν συνομιλούμε παρασκηνιακά με το Μαξίμου", διαμηνύουν οι εκπρόσωποι της Θεσσαλίας, ζητώντας από τον Πρωθυπουργό συγκεκριμένα ποσά και χρονοδιαγράμματα για το κόστος παραγωγής και την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Αντίθετα, το μπλόκο των Μαλγάρων φαίνεται να κρατά μια πιο μετριοπαθή στάση, αφήνοντας ανοιχτό το παράθυρο του διαλόγου.

«Δεν θέλουμε να ταλαιπωρήσουμε το κοινό ανήμερα των Φώτων»

Τα 3 σενάρια της κλιμάκωσης: Σύμφωνα με όσα δήλωσαν εκπρόσωποι των αγροτών (Δ. Μόσχος, Κ. Τζέλλας) στο in, στο τραπέζι της αυριανής πανελλαδικής σύσκεψης βρίσκονται:

Ολικό Black Out: Πλήρης αποκλεισμός όλων των οδικών αρτηριών για φορτηγά και Ι.Χ. από τις 7 Ιανουαρίου.

Αποκλεισμός Λιμανιών: "Σφράγισμα" των εμπορικών λιμανιών σε Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Βόλο και Ηγουμενίτσα.

Απόβαση στο Σύνταγμα: Η κάθοδος των τρακτέρ στην Αθήνα παραμένει το "ισχυρό χαρτί" των Θεσσαλών αγροτών.

Διαβάστε ακόμα: Πυροβολισμοί σε οικισμό Ρομά στο Αλιβέρι Νέας Ιωνίας Βόλου – Ένας τραυματίας