Τέλος στο θρίλερ της εξαφάνισης του Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερρών, καθώς πριν από λίγη ώρα εντοπίστηκε η σορός του. Οι έρευνες που βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη από το πρωί κατέληξαν στο πιο δυσάρεστο σενάριο, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του, τους συναδέλφους του και ολόκληρη την περιοχή.

Το χρονικό της υπόθεσης

Ο άτυχος διοικητής είχε δώσει τα τελευταία σημάδια ζωής πριν από λίγες ώρες, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Στην επιχείρηση εντοπισμού συμμετείχαν:

Μεγάλη δύναμη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής.

Εθελοντικές ομάδες διάσωσης.

Στενοί συνεργάτες και φίλοι που χτένισαν την περιοχή όπου θεωρήθηκε ότι είχε κινηθεί τελευταία φορά.

Πού εντοπίστηκε η σορός

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σορός του εντοπίστηκε σε σημείο που υποδεικνύει ότι πιθανώς πρόκειται για ένα τραγικό δυστύχημα ή παθολογικά αίτια, ωστόσο η Αστυνομία διεξάγει έρευνα για να αποκλειστεί κάθε άλλο ενδεχόμενο. Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.

Ένας άνθρωπος του καθήκοντος

Ο Διοικητής ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία και γνωστός για το σπουδαίο έργο του στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Σερρών. Οι συνάδελφοί του μιλούν για έναν άνθρωπο της προσφοράς και του καθήκοντος, που βρισκόταν πάντα στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις φλόγες και τις φυσικές καταστροφές.

