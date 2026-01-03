Με την αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση των εορτών να έχει ξεκινήσει, οι πρώτοι εκδρομείς επιστρέφουν σήμερα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Η αυξημένη κίνηση στις εθνικές οδούς, σε συνδυασμό με την επιδείνωση του καιρού, έχει θέσει σε συναγερμό την Τροχαία, η οποία εφαρμόζει έκτακτα μέτρα για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας.

Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα

Η κίνηση αναμένεται να κορυφωθεί από το μεσημέρι του Σαββάτου έως αργά το βράδυ:

Αθηνών - Κορίνθου: Καθυστερήσεις παρατηρούνται ήδη στα διόδια του Ισθμού, με τη ροή των οχημάτων να είναι συνεχής.

Αθηνών - Λαμίας: Αυξημένη κίνηση στα διόδια των Αφιδνών, καθώς πολλοί επιστρέφουν από τα χιονοδρομικά κέντρα και τους ορεινούς προορισμούς της Στερεάς Ελλάδας.

Λιμάνια: Γεμάτα επιστρέφουν τα πλοία από τις Κυκλάδες και τον Αργοσαρωνικό, με την Τροχαία Πειραιά να βρίσκεται επί ποδός.

Τα μέτρα της Τροχαίας

Για την αποφυγή ταλαιπωρίας, ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών στο ρεύμα εισόδου των εθνικών οδών. Παράλληλα, οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος από τις βροχές που σημειώνονται σε πολλά σημεία του δικτύου.

Συμβουλή: Ελέγξτε την κατάσταση του οχήματός σας και βεβαιωθείτε ότι έχετε μαζί σας αντιολισθητικές αλυσίδες, καθώς το κρύο αναμένεται να ενταθεί τις επόμενες ώρες.

Διαβάστε ακόμα: Πώς λειτουργεί η αγορά αύριο 2 Ιανουαρίου: Ανοιχτές οι τράπεζες, τι κάνουν σούπερ μάρκετ και καταστήματα