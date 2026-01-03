Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις της ημέρας, Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026. Το Madata.gr σας μεταφέρει την άμεση ενημέρωση για την επικαιρότητα, την οικονομία, τον καιρό των Θεοφανείων και τις διεθνείς εξελίξεις που συγκλονίζουν.

Η ειδησεογραφική ροή σήμερα επικεντρώνεται στις εκρήξεις στη Βενεζουέλα, τις πληρωμές των επιδομάτων που ξεκινούν από Δευτέρα, αλλά και την επερχόμενη ψυχρή εισβολή που αλλάζει το σκηνικό του καιρού.

Οι Σημαντικότερες Ειδήσεις Τώρα

Διεθνή - ΕΚΤΑΚΤΟ: Ισχυρές εκρήξεις συγκλονίζουν το Καράκας στη Βενεζουέλα μετά το τελεσίγραφο των ΗΠΑ. Σε κατάσταση συναγερμού οι ένοπλες δυνάμεις.

Επικαιρότητα: Συγκλονίζει ο ήρωας πατέρας στην Ελβετία – Πώς έσωσε 10 νέους από την πύρινη κόλαση στο Κραν Μοντάνα.

Καιρός: "Κλειδώνει" η πρόγνωση Κολυδά – Με τι καιρό θα γιορτάσουμε τα Θεοφάνεια και πού θα πέσει η θερμοκρασία.

Οικονομία: Ποιοι πάνε ταμείο από Δευτέρα – Οι πληρωμές σε e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ, καθώς και η επιστροφή των ενοικίων.

Πολιτισμός: Το ξέσπασμα του Γιάννη Σμαραγδή για την ταινία "Καποδίστριας" – «Υπάρχει σχέδιο από πίσω».

Αγορά: Αντίστροφη μέτρηση για τις χειμερινές εκπτώσεις 2026 – Οι ημερομηνίες και οι Κυριακές με ανοιχτά μαγαζιά.

Υγεία: Συναγερμός για την «Υπεργρίπη»

Οι ειδικοί προειδοποιούν για το στέλεχος Κ που «σαρώνει» την Ευρώπη. Πότε αναμένεται η κορύφωση του κύματος στην Ελλάδα και ποια συμπτώματα πρέπει να ανησυχήσουν τους γονείς.

Σε έξαρση η γρίπη στην Ελλάδα: Θετικός ο 1 στους 2 με συμπτώματα – Ασφυκτική η κατάσταση στα Νοσοκομεία Παίδων

Η Ροή των Ειδήσεων (Live Updates)

Διεθνή: Οι πρώτες εικόνες από το Καράκας δείχνουν πυκνούς καπνούς πάνω από κυβερνητικά κτίρια. Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα.

Καιρός: Νέα στοιχεία από την ΕΜΥ επιβεβαιώνουν την κάθοδο ψυχρών αερίων μαζών από την Κυριακή το βράδυ.

Οικονομία: Δημοσιεύτηκε το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή των ενοικίων στους ιδιοκτήτες ακινήτων.

