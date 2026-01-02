Από την τραγωδία που πάγωσε την Ευρώπη, μέχρι την «απόψυξη» του καιρού και τα χρηστικά της ημέρας. Το Madata.gr καταγράφει την επικαιρότητα της Παρασκευής.

Καλή χρονιά και καλή μέρα! Η δεύτερη ημέρα του 2026 ξεκινά με μια βαριά είδηση από το εξωτερικό, αλλά και με την ανάγκη για επιστροφή στην καθημερινότητα.

ΕΠΕΙΓΟΝ - ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΕΛΒΕΤΙΑ: Αγνοείται 15χρονη Ελληνίδα στην πύρινη κόλαση του Κραν Μοντανά. Η Alice Kallergis ήταν στο κλαμπ την ώρα της φωτιάς – Δραματική έκκληση από την οικογένειά της.

Δείτε τη φωτογραφία και την έκκληση των γονιών της

Οι Κυριότερες Ειδήσεις

1. Διεθνή: Μαύρη Πρωτοχρονιά στην Ελβετία

Συγκλονίζει η τραγωδία στο Κραν Μοντανά. Πάνω από 40 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από τη φωτιά σε μπαρ κατά τη διάρκεια του ρεβεγιόν. Η μαρτυρία Ελληνίδας που βρέθηκε στο σημείο περιγράφει σκηνές πανικού. Διαβάστε εδώ το αναλυτικό ρεπορτάζ για την Ελβετία

2. Υγεία: Συναγερμός για την «Υπεργρίπη»

Οι ειδικοί προειδοποιούν για το στέλεχος Κ που «σαρώνει» την Ευρώπη. Πότε αναμένεται η κορύφωση του κύματος στην Ελλάδα και ποια συμπτώματα πρέπει να ανησυχήσουν τους γονείς.

Σε έξαρση η γρίπη στην Ελλάδα: Θετικός ο 1 στους 2 με συμπτώματα – Ασφυκτική η κατάσταση στα Νοσοκομεία Παίδων

3. Οδηγός Επιβίωσης: Τι πρέπει να ξέρετε για τις επόμενες μέρες

Μην χάσετε τις κρίσιμες ημερομηνίες που αλλάζουν την καθημερινότητά μας:

Σχολεία: Το πρώτο κουδούνι του 2026 θα ακουστεί την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου.

Εκπτώσεις: Πρεμιέρα τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου με μεγάλες προσφορές και ανοιχτά μαγαζιά την Κυριακή 18/1.

Συντάξεις: Δείτε τις ημερομηνίες πληρωμής για τις συντάξεις Φεβρουαρίου (ΕΦΚΑ, ΙΚΑ, Δημόσιο) που ξεκινούν στις 27/1.

Διαβάστε εδώ τον αναλυτικό οδηγό του Madata.gr για όλες τις ημερομηνίες

4. Αγορά: Τι είναι ανοιχτό σήμερα 2/1

Ποια σούπερ μάρκετ κάνουν απογραφή και παραμένουν κλειστά, τι ισχύει για τις τράπεζες και πότε επιστρέφει το κανονικό ωράριο στα καταστήματα.

Αναλυτικά το ωράριο της ημέρας

5. Καιρός: Η «άνοιξη» είναι εδώ

Εντυπωσιακή άνοδος της θερμοκρασίας. Ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 18 βαθμούς το Σαββατοκύριακο. Τι πρέπει να προσέξουν όσοι ταξιδεύουν για την επιστροφή των εορτών.

Η πρόγνωση του καιρού ανά περιοχή

6. Lifestyle: Το Instagram πήρε «φωτιά»

Από την Αργεντινή μέχρι την Αθήνα, οι Έλληνες celebrities υποδέχτηκαν το 2026 με λάμψη. Δείτε τις αναρτήσεις που ξεχώρισαν.

Madata Tips για σήμερα

Detox: Μην ξεχνάτε την ενυδάτωση! Μετά το ρεβεγιόν, ο οργανισμός χρειάζεται νερό και ελαφριά γεύματα.

Οδική Ασφάλεια: Προσοχή στις τοπικές ομίχλες τις βραδινές ώρες λόγω της απότομης αλλαγής θερμοκρασίας.

(Το άρθρο ενημερώνεται συνεχώς με κάθε νέα είδηση)

