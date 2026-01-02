Μετά την αργία της Πρωτοχρονιάς, η αγορά επανέρχεται σε ρυθμούς καθημερινότητας, αλλά όχι για όλους. Δείτε αναλυτικά πού μπορείτε να κάνετε τα ψώνια σας και τι παραμένει κλειστό.

Η 2α Ιανουαρίου παραδοσιακά αποτελεί μια «ιδιαίτερη» ημέρα για την ελληνική αγορά. Αν και δεν θεωρείται επίσημη αργία από το κράτος, πολλά καταστήματα και κλάδοι επιλέγουν να παραμείνουν κλειστοί λόγω της απογραφής ή ως αντικατάσταση της εργασίας κατά τις Κυριακές των εορτών.

Τι ισχύει αναλυτικά για σήμερα:

Σούπερ Μάρκετ: Τα περισσότερα μεγάλα σούπερ μάρκετ παραμένουν ΚΛΕΙΣΤΑ σήμερα, Παρασκευή 2 Ιανουαρίου. Οι αλυσίδες επιλέγουν αυτή την ημέρα για την ετήσια απογραφή τους. Ωστόσο, ορισμένα μικρότερα καταστήματα (franchise) ή mini market ενδέχεται να λειτουργήσουν. Καλό είναι να ελέγξετε το τοπικό σας κατάστημα πριν ξεκινήσετε.

Λιανεμπόριο & Εμπορικά Κέντρα: Η συντριπτική πλειοψηφία των εμπορικών καταστημάτων και των μεγάλων malls (The Mall Athens, Golden Hall, Mediterranean Cosmos κ.α.) παραμένουν ΚΛΕΙΣΤΑ. Η αγορά θα επανέλθει στους κανονικούς της ρυθμούς από αύριο, Σάββατο 3 Ιανουαρίου.

Τράπεζες: Οι τράπεζες λειτουργούν ΚΑΝΟΝΙΚΑ σήμερα. Δεν αποτελεί τραπεζική αργία, οπότε οι συναλλαγές στα γκισέ και τα καταστήματα διεξάγονται χωρίς προβλήματα.

Λαϊκές Αγορές: Οι λαϊκές αγορές σήμερα λειτουργούν ΚΑΝΟΝΙΚΑ στις περισσότερες περιοχές, προσφέροντας φρέσκα προϊόντα μετά το διήμερο των εορτών.

Δημόσιες Υπηρεσίες: Λειτουργούν ΚΑΝΟΝΙΚΑ, καθώς η σημερινή ημέρα είναι εργάσιμη για το Δημόσιο και τους ΟΤΑ.

Madata Tip: Μην ξεχνάτε ότι από αύριο Σάββατο ξεκινά το κανονικό ωράριο, ενώ πλησιάζουμε και στην περίοδο των χειμερινών εκπτώσεων που ξεκινούν παραδοσιακά τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου.

