Τζόκερ 1/1/2026: Νέο Τζακ Ποτ στην κλήρωση της Πρωτοχρονιάς – Δείτε τους τυχερούς αριθμούς

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη κλήρωση του Τζόκερ για το 2026 απόψε, Πέμπτη 1η Ιανουαρίου, η οποία μοίραζε το αστρονομικό ποσό των 7,8 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ΟΠΑΠ, σημειώθηκε νέο Τζακ Ποτ στην πρώτη κατηγορία, ανεβάζοντας το ποσό για την επόμενη κλήρωση σε ακόμη πιο υψηλά επίπεδα.

Ωστόσο, η κλήρωση ανέδειξε 3 τυχερά πεντάρια, οι κάτοχοι των οποίων κερδίζουν από 100.000 ευρώ έκαστος.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κληρωτίδα είναι:

3, 4, 6, 33, 36

Και αριθμός Τζόκερ ο:

13

Υπενθυμίζεται ότι οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

