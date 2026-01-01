Εικόνα αυξημένης υπευθυνότητας καταγράφηκε στους δρόμους της Αττικής κατά το πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαία. Στο πλαίσιο εντατικών ελέγχων για την κατανάλωση αλκοόλ, πραγματοποιήθηκαν 6.129 αλκοτέστ μέσα σε ένα 24ωρο, με τα θετικά αποτελέσματα να περιορίζονται σε μόλις 62 περιπτώσεις.

Οι έλεγχοι έγιναν από τις 06:00 το πρωί της 31ης Δεκεμβρίου έως τις 06:00 της Πρωτοχρονιάς, σε κεντρικούς οδικούς άξονες και σημεία αυξημένης κυκλοφορίας σε όλη την Αττική. Από το σύνολο των οδηγών που υποβλήθηκαν σε έλεγχο, ποσοστό λίγο πάνω από το 1% βρέθηκε να έχει καταναλώσει αλκοόλ πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια.

Εντατικοί έλεγχοι, άμεσες κυρώσεις

Σε όλες τις περιπτώσεις που διαπιστώθηκαν παραβάσεις, εφαρμόστηκαν οι προβλεπόμενες κυρώσεις του Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, με στόχο τόσο την τιμωρία των παραβατών όσο και την αποτροπή επικίνδυνων συμπεριφορών.

Από την Τροχαία επισημαίνεται ότι οι έλεγχοι δεν είχαν μόνο κατασταλτικό χαρακτήρα, αλλά κυρίως προληπτικό, με σκοπό τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων σε μια περίοδο όπου η κατανάλωση αλκοόλ παραδοσιακά αυξάνεται.

Θετικό μήνυμα για την οδική ασφάλεια

Τα στοιχεία δείχνουν ότι, σε σύγκριση με προηγούμενα χρόνια, περισσότεροι οδηγοί επέλεξαν είτε να μην καταναλώσουν αλκοόλ είτε να μην οδηγήσουν μετά το ρεβεγιόν. Η εικόνα αυτή αποτιμάται θετικά από τις αρχές, καθώς αντανακλά μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση γύρω από την οδική ασφάλεια.

Οι έλεγχοι της Τροχαίας συνεχίζονται και τις επόμενες ημέρες των εορτών, με τις αρχές να υπενθυμίζουν ότι η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ παραμένει μία από τις βασικές αιτίες σοβαρών τροχαίων δυστυχημάτων.

