Ομαλοποιήθηκε η κυκλοφορία στη λεωφόρο Πάρνηθος – Άρθηκαν οι κυκλοφοριακές δυσκολίες

Αποκαταστάθηκε πλήρως η κυκλοφορία στη Λεωφόρος Πάρνηθος, όπως ανακοίνωσε η Τροχαία, καθώς δεν υφίσταται πλέον κανένα πρόβλημα στο οδικό δίκτυο της περιοχής.

Οι οδηγοί μπορούν να κινούνται κανονικά και στα δύο ρεύματα, χωρίς περιορισμούς ή εκτροπές, μετά την άρση των δυσκολιών που είχαν παρουσιαστεί νωρίτερα.

Η κατάσταση παρακολουθείται, ωστόσο προς το παρόν η κυκλοφορία διεξάγεται χωρίς εμπόδια.

