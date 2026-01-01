Ριφιφί σε κατάστημα παιχνιδιών στον Κολωνό: Μπήκαν από διπλανή πολυκατοικία και άρπαξαν 500 ευρώ

Στόχος διαρρηκτών έγινε τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς κατάστημα παιχνιδιών στον Κολωνός, με τους δράστες να χρησιμοποιούν τη μέθοδο του «ριφιφί» για να αποσπάσουν μικρό χρηματικό ποσό.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, άγνωστοι εισήλθαν σε παρακείμενη πολυκατοικία από την πλευρά της οδού Αντιγόνης και, μέσω της πιλοτής, πέρασαν στον ακάλυπτο χώρο. Από εκεί κατάφεραν να φτάσουν στον πρώτο όροφο του κτιρίου όπου στεγάζεται το κατάστημα παιχνιδιών στην οδό Λένορμαν.

Οι διαρρήκτες άνοιξαν τρύπα στον τοίχο του καταστήματος και απέκτησαν πρόσβαση στο εσωτερικό, απ’ όπου αφαίρεσαν περίπου 500 ευρώ από το ταμείο. Στη συνέχεια αποχώρησαν ακολουθώντας την ίδια διαδρομή, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό τις πρωινές ώρες, όταν διαπιστώθηκαν οι ζημιές στον χώρο. Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών, εξετάζοντας το υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, καθώς και τυχόν μαρτυρίες κατοίκων.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

