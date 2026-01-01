Αργίες 2026: Τα τριήμερα της χρονιάς, το μοναδικό τετραήμερο και ποιες μέρες χάνονται

Με αρκετές αργίες, αλλά λιγότερες «βολικές» ημερομηνίες έρχεται το 2026, με τους εργαζόμενους να μετρούν από νωρίς τα τριήμερα και να οργανώνουν μικρές αποδράσεις και ταξίδια. Το νέο έτος περιλαμβάνει συνολικά 15 επίσημες αργίες, ωστόσο μόνο λίγες από αυτές «κουμπώνουν» ιδανικά με Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με το ημερολόγιο του 2026, ξεχωρίζουν τρία τριήμερα και ένα τετραήμερο, ενώ αρκετές σημαντικές αργίες πέφτουν δυστυχώς μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Τα τριήμερα του 2026

Οι ημερομηνίες που προσφέρονται για μικρές αποδράσεις είναι περιορισμένες, αλλά σαφείς:

21–23 Φεβρουαρίου: Καθαρά Δευτέρα

1–3 Μαΐου: Πρωτομαγιά (Παρασκευή)

30 Μαΐου – 1 Ιουνίου: Αγίου Πνεύματος

Αυτά είναι και τα μοναδικά τρία τριήμερα της χρονιάς.

Το μοναδικό τετραήμερο του 2026 προκύπτει το Πάσχα.

Το τετραήμερο του Πάσχα 2026

Μεγάλη Παρασκευή: 10 Απριλίου 2026

Μεγάλο Σάββατο: 11 Απριλίου 2026

Κυριακή του Πάσχα: 12 Απριλίου 2026

Δευτέρα του Πάσχα: 13 Απριλίου 2026

Όλες οι αργίες του 2026 αναλυτικά

Πρωτοχρονιά: Πέμπτη 1 Ιανουαρίου

Θεοφάνια: Τρίτη 6 Ιανουαρίου

Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου

25η Μαρτίου: Τετάρτη

Κυριακή του Πάσχα: 12 Απριλίου

Δευτέρα του Πάσχα: 13 Απριλίου

Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου

Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου

Κοίμηση της Θεοτόκου (Δεκαπενταύγουστος): Σάββατο 15 Αυγούστου

28η Οκτωβρίου: Τετάρτη

Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου

Οι αργίες που «χάνονται»

Το 2026 δεν είναι γενναιόδωρο με τις καλοκαιρινές ανάσες, καθώς ο Δεκαπενταύγουστος πέφτει Σάββατο, στερώντας ένα παραδοσιακό μεγάλο διάλειμμα. Παράλληλα, στο τέλος της χρονιάς δεν προκύπτει τετραήμερο Χριστουγέννων, αφού η 26η Δεκεμβρίου πέφτει επίσης Σάββατο.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι και το 2027 τα Χριστούγεννα (25 και 26 Δεκεμβρίου) θα πέσουν Σάββατο και Κυριακή, περιορίζοντας εκ νέου τις δυνατότητες για άδεια.

Συμπερασματικά, το 2026 απαιτεί καλό προγραμματισμό: λίγα αλλά «καθαρά» τριήμερα, ιδανικά για σύντομες αποδράσεις, και ανάγκη για στρατηγική αξιοποίηση των ημερών άδειας για όσους θέλουν κάτι παραπάνω.

