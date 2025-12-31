Πρωτοχρονιάτικο Κρατικό Λαχείο 2026: Δείτε όλα τα αποτελέσματα και τον πίνακα κερδών

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025, η μεγάλη κλήρωση του Πρωτοχρονιάτικου Κρατικού Λαχείου, μοιράζοντας συνολικά 5.000.000 ευρώ σε εγγυημένα κέρδη. Η κλήρωση μεταδόθηκε ζωντανά στις 16:00, με το ενδιαφέρον να κορυφώνεται για τον μεγάλο λαχνό της χρονιάς.

Ο μεγάλος λαχνός των 1.000.000 ευρώ

Ο αριθμός που χάρισε το κορυφαίο έπαθλο είναι:

55460 – 17η σειρά

Κέρδος: 1.000.000 ευρώ

Παράλληλα, ανακοινώθηκε και η τυχερή πεντάδα της ίδιας σειράς:

55456, 55457, 55458, 55459, 55460 – 17η σειρά



Συνολικά κέρδη και δευτερεύοντα έπαθλα

Εκτός από το μεγάλο έπαθλο, η κλήρωση ανέδειξε και χιλιάδες ακόμη νικητές σε όλες τις κατηγορίες:

8.000 ευρώ για λαχνούς με τον αριθμό 55460 σε άλλες σειρές

5.000 ευρώ για λαχνούς με τους αριθμούς 55456–55459 σε άλλες σειρές

1.000 ευρώ για λαχνούς με τον ίδιο τετραψήφιο αριθμό (5460, 5456–5459)

100 ευρώ για λαχνούς με τους ίδιους δύο τελευταίους αριθμούς

Παράλληλα, απονεμήθηκαν και σημαντικά δευτερεύοντα έπαθλα ύψους 150.000, 100.000, 75.000, 50.000 και 10.000 ευρώ, μεταξύ άλλων.



Λίγα λόγια για το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο

Το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο, γνωστό και ως Κρατικό Λαχείο Κοινωνικής Αντίληψης, καθιερώθηκε το 1967, αντικαθιστώντας το «Λαχείο Συντακτών». Κυκλοφορεί μία φορά τον χρόνο και κληρώνει παραδοσιακά την τελευταία ημέρα του έτους, αποτελώντας μία από τις πιο δημοφιλείς κληρώσεις στην Ελλάδα.



Πού ελέγχετε αν κερδίσατε

Οι κάτοχοι λαχνών μπορούν να ελέγξουν άμεσα τα αποτελέσματα και τον αναλυτικό πίνακα κερδών μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΟΠΑΠ, εισάγοντας τον αριθμό και τη σειρά του λαχνού τους. Η εξαργύρωση των κερδών γίνεται από τους επίσημους αντιπροσώπους του Κρατικού Λαχείου.

Συμβουλή: Ελέγξτε προσεκτικά όλα τα λαχεία σας — ακόμη και εκείνα που μπορεί να έχετε ξεχάσει σε τσέπες ή συρτάρια. Δεν είναι λίγες οι φορές που κέρδη εντοπίστηκαν… εκ των υστέρων.

Καλή τύχη σε όλους και καλή χρονιά!

Διαβάστε ακόμα: Η πρώτη μαρτυρία που σήμερα βαραίνει: Τι είχε πει ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου στην Αγγελική Νικολούλη