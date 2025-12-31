Στη φυλακή οδηγήθηκε χθες, Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025, ο 60χρονος γιος της Ελένης Παπαδοπούλου, κατηγορούμενος για τη δολοφονία της μητέρας του που συγκλόνισε το Κολωνάκι τον Ιανουάριο του 2022. Οι μαρτυρίες συγγενών και γειτόνων στο «Φως στο Τούνελ» και το «Live News» συνθέτουν το προφίλ ενός ανθρώπου βίαιου, που φέρεται να ζούσε σε ένα «παράλληλο σύμπαν» εξαρτήσεων και χρεών, ενώ οι αποκαλύψεις για τη συμπεριφορά του απέναντι στην 87χρονη μητέρα του προκαλούν ανατριχίλα.

«Την κλείδωνε και ζούσε από τη σύνταξή της»

Οι μαρτυρίες ανθρώπων από το στενό περιβάλλον της οικογένειας περιγράφουν μια καθημερινότητα τρόμου για την άτυχη ηλικιωμένη, σύζυγο του αείμνηστου βουλευτή και υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Παπαδόπουλου.

Οικονομικός έλεγχος: Ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε τον πλήρη έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών της μητέρας του, αφήνοντάς την χωρίς πρόσβαση στα χρήματά της, ενώ ο ίδιος ζούσε από τη σύνταξή της.

Κακοποίηση και απομόνωση: Συγγενής αποκάλυψε πως η 87χρονη του ζήτησε πίσω τα κλειδιά του σπιτιού κατ' απαίτηση του γιου της, ενώ εξομολογήθηκε πως ο 60χρονος «την κλείδωνε στο σπίτι».

Βίαιη συμπεριφορά: «Θύμωνε με τη θεία Ελένη και μάλωναν γιατί της τηλεφωνούσε και εκείνη δεν του απαντούσε... μου έλεγε απορώ πώς δεν την έχω σκοτώσει», δήλωσε συγγενής, αναφερόμενος σε περιστατικό του 2021.



Το χρονικό της μοιραίας νύχτας και οι αντιφάσεις

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 60χρονος φέρεται να χορήγησε ηρεμιστικά στην 87χρονη, να την έπνιξε και στη συνέχεια να έβαλε φωτιά στο διαμέρισμα για να καλύψει τα ίχνη του. Ο ίδιος επιμένει στον ισχυρισμό του ατυχήματος, ωστόσο τα λόγια του σε συγγενή μετά το συμβάν προκαλούν ερωτήματα: «Μην ανησυχείς, είχε πεθάνει πιο πριν. Πως κάηκε νεκρή».

«Ήταν κακομαθημένος, συνέχεια στα χαμένα, μια σκιά… εμείς τα μαθαίναμε μετά ότι ήταν στις φυλακές», αναφέρει πρόσωπο του περιβάλλοντός του, περιγράφοντας το παρελθόν του με τα ναρκωτικά, τα rave πάρτι στα Οινόφυτα και την εκπαίδευσή του στα ΟΥΚ.



«Π…. την ανέβαζε, π…. την κατέβαζε»

Σοκαριστική είναι και η μαρτυρία γείτονα, ο οποίος άκουγε για χρόνια τις χυδαίες βρισιές του γιου προς τη μητέρα του. Παρά την ένταση των καβγάδων, κανείς δεν φαντάστηκε ότι η κατάσταση θα έφτανε στη δολοφονία.

Εντύπωση προκαλεί και η στάση του 60χρονου μετά το έγκλημα, καθώς σύμφωνα με μάρτυρα, «δεν ήρθε ούτε στην κηδεία της ίδιας του της μητέρας».

Πρόκειται για μια τραγική περίπτωση όπου η σιωπή της αξιοπρέπειας –καθώς η μητέρα έκρυβε την κακοποίηση που βίωνε– οδήγησε σε ένα προαναγγελθέν έγκλημα. Η τελική ετυμηγορία της δικαιοσύνης θα ρίξει φως σε όλες τις πτυχές αυτής της σκοτεινής υπόθεσης.

