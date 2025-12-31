Μια σοκαριστική υπόθεση με θύμα ένα 13χρονο κορίτσι απασχολεί τις Αρχές τις τελευταίες ώρες, μετά από ένα αδιανόητο περιστατικό που εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Τρίτης, 30 Δεκεμβρίου. Η ανήλικη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», έχοντας υποστεί κατάρρευση μετά από χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Το smartwatch «πρόδωσε» το στίγμα της

Η μητέρα της 13χρονης ήταν εκείνη που έδωσε τέλος στον εφιάλτη, καθώς αναζητούσε την κόρη της που δεν έδινε σημεία ζωής. Χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή εντοπισμού που ήταν συνδεδεμένη με το smartwatch της ανήλικης, η μητέρα κατάφερε να βρει το παιδί της σε άσχημη κατάσταση, καθώς είχε χάσει τις αισθήσεις του.

Το χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η 13χρονη μαζί με μια συνομήλικη φίλη της φέρονται να συναντήθηκαν με δύο ενήλικες άνδρες αιγυπτιακής καταγωγής. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε χρήση χασίς, με αποτέλεσμα το κορίτσι να καταρρεύσει.

Όταν η ανήλικη ανέκτησε τις αισθήσεις της στο νοσοκομείο, βρισκόταν σε πολύ άσχημη κατάσταση και παρουσίαζε έντονα κενά μνήμης για τα όσα προηγήθηκαν της λιποθυμίας της.

Σε εξέλιξη η ιατροδικαστική εξέταση

Η υπόθεση λαμβάνει ακόμα πιο σκοτεινές διαστάσεις, καθώς οι θεράποντες ιατροί και οι Αρχές εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή τα γεγονότα.

Ιατροδικαστική έρευνα: Η ανήλικη θα υποβληθεί σε εξειδικευμένη εξέταση, καθώς υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες για σεξουαλική κακοποίηση κατά το διάστημα που βρισκόταν υπό την επήρεια των ουσιών.

Έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.: Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι ανήλικες βρέθηκαν με τους δύο ενήλικες, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιατροδικαστικών εξετάσεων για να καθοριστούν οι επόμενες κινήσεις και οι συλλήψεις των εμπλεκομένων.

