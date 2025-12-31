Η αντίστροφη μέτρηση για την αλλαγή του χρόνου ξεκίνησε με σημαντικά προβλήματα για εκατοντάδες νοικοκυριά στην Αττική. Το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τον νομό την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025, έφερε μαζί του διακοπές ηλεκτροδότησης, προβλήματα στο διαδίκτυο και αποκλεισμούς οδικών αρτηριών, δοκιμάζοντας την υπομονή των πολιτών λίγες ώρες πριν το ρεβεγιόν.

Χωρίς ρεύμα Σεπόλια και Πεντέλη

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, με τους κατοίκους στα Σεπόλια να παραμένουν χωρίς ρεύμα λόγω βλάβης. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τον ΔΕΔΔΗΕ, η αποκατάσταση της ζημιάς αναμένεται περίπου στις 5 το απόγευμα.

Την ίδια ώρα, έντονη αναστάτωση επικρατεί στον Δήμο Πεντέλης. Από τις 15:00, αρκετές συνοικίες έχουν βυθιστεί στο σκοτάδι, με τους κατοίκους να αποδίδουν τη βλάβη στην κακοκαιρία. Η αγανάκτηση ξεπέρασε τα όρια των σπιτιών, με δεκάδες αναρτήσεις σε ομαδικές σελίδες της περιοχής στο Facebook, όπου οι πολίτες διαμαρτύρονται όχι μόνο για το ρεύμα αλλά και για ταυτόχρονη διακοπή στην πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Κλειστή η Πάρνηθος – Στα λευκά η Ιπποκράτειος Πολιτεία

Η έντονη χιονόπτωση έχει προκαλέσει ήδη τις πρώτες απαγορεύσεις στην κυκλοφορία.

Λεωφόρος Πάρνηθος: Η Τροχαία ανακοίνωσε τη διακοπή της κυκλοφορίας στο ύψος του Καζίνο. Τα συνεργεία παραμένουν σε επιφυλακή, ωστόσο η διέλευση θα επιτραπεί ξανά μόνο όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.

Ιπποκράτειος Πολιτεία: Το χιόνι πέφτει πυκνό από το απόγευμα, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό αλλά δύσκολο σκηνικό για τις μετακινήσεις.

Οδηγία προς οδηγούς: Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις προς τα ορεινά και ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες των τροχονόμων που βρίσκονται στα σημεία ελέγχου.



Εσείς έχετε ρεύμα στην περιοχή σας ή το ρεβεγιόν θα γίνει με κεριά; Στείλτε μας τη δική σας εικόνα από το σημείο που βρίσκεστε!

Διαβάστε ακόμα: Έγκλημα στο Κολωνάκι: Νέα μαρτυρία για το πώς ζούσε η Ελένη Παπαδοπούλου πριν τον θάνατό της