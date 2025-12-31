Δύο ληστείες μέσα σε λίγες ώρες σε Άγιο Δημήτριο και Νέο Ηράκλειο: Παρίστανε τον αστυνομικό - Άρπαξαν μέχρι και παπούτσια

Δύο σοβαρά περιστατικά ληστείας σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες σε περιοχές της Αττικής, προκαλώντας ανησυχία στις Αρχές.

Το πρώτο περιστατικό καταγράφηκε το βράδυ της Τρίτης στον Άγιο Δημήτριο, όταν ένας άνδρας που επέβαινε σε αυτοκίνητο προσέγγισε 33χρονο αλλοδαπό ο οποίος περίμενε σε στάση λεωφορείου. Ο δράστης κατέβηκε από το όχημα και, προσποιούμενος τον αστυνομικό, διέταξε το θύμα να σηκώσει τα χέρια. Εκμεταλλευόμενος τον αιφνιδιασμό, αφαίρεσε το πορτοφόλι του 33χρονου και προσπάθησε να διαφύγει.

Το θύμα, μόλις συνήλθε από το αρχικό σοκ, επιχείρησε να τον σταματήσει πηδώντας μέσα στο αυτοκίνητο από ανοιχτό παράθυρο. Ακολούθησε συμπλοκή, ωστόσο ο δράστης κατάφερε τελικά να ξεφύγει και αναζητείται από την Αστυνομία.

Λίγες ώρες αργότερα, δεύτερη ληστεία σημειώθηκε στο Νέο Ηράκλειο. Τέσσερα άτομα που κινούνταν με δύο μοτοσικλέτες επιτέθηκαν σε 23χρονο ημεδαπό, τον χτύπησαν και του αφαίρεσαν το κινητό του τηλέφωνο καθώς και τα παπούτσια που φορούσε. Στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Ο 23χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ και για το δεύτερο περιστατικό οι δράστες παραμένουν ασύλληπτοι.

Οι Αρχές διερευνούν και τις δύο υποθέσεις, εξετάζοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες, προκειμένου να εντοπίσουν τους υπεύθυνους.

