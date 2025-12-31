# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Λάρισα: Καταγγελία βιασμού 20χρονης από δύο άνδρες σε δομή φιλοξενίας

Μια σοβαρή καταγγελία σεξουαλικής κακοποίησης ερευνάται από τις αστυνομικές αρχές στη Λάρισα. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, μια 20χρονη γυναίκα από το Σουδάν, που διαμένει σε δομή φιλοξενίας στο Κουτσόχερο, ανέφερε ότι έπεσε θύμα βιασμού από δύο άνδρες.

Όπως κατέθεσε, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, με τους φερόμενους δράστες να είναι επίσης Σουδανοί και να φιλοξενούνται στον ίδιο χώρο. Πρόκειται, σύμφωνα με την καταγγελία, για έναν 22χρονο και έναν 23χρονο.

Μετά την ενημέρωση των υπευθύνων της δομής, κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αστυνομικές αρχές. Ο 23χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη, ενώ συνεχίζονται οι αναζητήσεις για τον 22χρονο, ο οποίος μέχρι στιγμής διαφεύγει τη σύλληψη.

Η 20χρονη μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου της παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα και εξετάστηκε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα. Η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και διερευνάται από την Αστυνομία.

