Έγκλημα στο Κολωνάκι: Νέα μαρτυρία για το πώς ζούσε η Ελένη Παπαδοπούλου πριν τον θάνατό της

Νέα δεδομένα από τη δικογραφία φωτίζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσε η Ελένη Παπαδοπούλου, χήρα πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ επί κυβερνήσεων Ανδρέα Παπανδρέου, πριν δολοφονηθεί στο διαμέρισμά της στο Κολωνάκι, τον Ιανουάριο του 2022.

Ο 60χρονος γιος της, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί και οδηγηθεί στη φυλακή, κατηγορείται ότι για τουλάχιστον έναν χρόνο πριν το έγκλημα είχε επιβάλει καθεστώς πλήρους απομόνωσης στη μητέρα του. Σύμφωνα με μαρτυρίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, δεν της επέτρεπε να βγαίνει από το σπίτι, να έχει επαφές με τρίτα πρόσωπα ή να διατηρεί κοινωνικές σχέσεις, ενώ φέρεται να διαχειριζόταν και να απομυζούσε τη σύνταξή της.

Οικονομικά κίνητρα και σχέδιο πώλησης

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας, ο κατηγορούμενος αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα και είχε συσσωρεύσει μεγάλα χρέη. Σύμφωνα με τις Αρχές, σχεδίαζε να τα αποπληρώσει μέσω της πώλησης του οροφοδιαμερίσματος στην οδό Λυκαβηττού, στο Κολωνάκι, από την οποία υπολόγιζε να εισπράξει πάνω από 500.000 ευρώ.

Καθοριστικά ευρήματα από την έρευνα

Παρότι η έρευνα των Αρχών καθυστέρησε, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά το έγκλημα εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 60χρονου. Ο ίδιος εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι ο θάνατος της μητέρας του ήταν αποτέλεσμα δυστυχήματος, ισχυρισμός που δεν έπεισε ανακριτή και εισαγγελέα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα:

- Στο σημείο όπου βρέθηκε απανθρακωμένη η 88χρονη ανιχνεύθηκαν ίχνη βενζίνης, γεγονός που υποδηλώνει επιτάχυνση της καύσης

- Στον οργανισμό της εντοπίστηκε φάρμακο για παθήσεις του νευρικού συστήματος, το οποίο δεν λάμβανε κανονικά

- Δεν ανιχνεύθηκε μονοξείδιο του άνθρακα (CO) στο αίμα της, στοιχείο που, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, δείχνει ότι η γυναίκα ήταν ήδη νεκρή πριν ξεσπάσει η φωτιά

Συμβολή διεθνών πρακτικών στην έρευνα

Ιδιαίτερο βάρος στη δικογραφία έδωσε η αξιοποίηση επιστημονικής και εγκληματολογικής βιβλιογραφίας του FBI, την οποία χρησιμοποίησαν οι αστυνομικοί του Τμήμα Δίωξης Ανθρωποκτονιών σε συνδυασμό με το πόρισμα της Πυροσβεστικής.

Το συμπέρασμα των Αρχών

Όλα τα παραπάνω στοιχεία οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι προηγήθηκε η δολοφονία της 88χρονης και ακολούθησε ο εμπρησμός του διαμερίσματος, με στόχο τη συγκάλυψη του εγκλήματος και την οικονομική εκμετάλλευση της περιουσίας της.

Η υπόθεση παραμένει μία από τις πιο σοβαρές και σύνθετες των τελευταίων ετών, τόσο για τη βαρύτητα των κατηγοριών όσο και για τις αποκαλύψεις γύρω από την κακοποίηση και την απομόνωση ηλικιωμένων πίσω από κλειστές πόρτες.

