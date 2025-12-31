Στην άρση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που ίσχυαν λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών, στο τμήμα της Πιερίας, προχώρησε η Διεύθυνση Αστυνομίας Πιερίας.

Συγκεκριμένα, οι ρυθμίσεις αφορούσαν το τμήμα από τον βόρειο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης (438ο χλμ.) έως τον νότιο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης (434ο χλμ.), στο ρεύμα προς Αθήνα.

Πώς διεξάγεται η κυκλοφορία

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

- Αρχικά, η κυκλοφορία προς Αθήνα διεξάγεται από τη δεξιά και τη μεσαία λωρίδα

- Στη συνέχεια, μόνο από τη δεξιά λωρίδα

- Μετά το τέλος της Σήραγγας Κατερίνης (Τ4), τα οχήματα κινούνται από την αριστερή λωρίδα

Εφόσον απαιτηθεί, η κυκλοφορία μπορεί να διοχετευτεί μέσω της περιφερειακής οδού Κατερίνης, με είσοδο και έξοδο από τους ανισόπεδους κόμβους βόρειας και νότιας Κατερίνης. Η είσοδος στην πόλη για οχήματα με κατεύθυνση προς Αθήνα γίνεται από τον βόρειο και τον ημιανισόπεδο ανατολικό κόμβο.

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες στη δυτική Θεσσαλία

Την ίδια ώρα, στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες στη δυτική Θεσσαλία, στον αυτοκινητόδρομο Ε65, τόσο στην Καρδίτσα όσο και στα Τρίκαλα, καθώς και στα διόδια Λόγγου. Καθημερινά πραγματοποιούνται συνελεύσεις για την πορεία των κινητοποιήσεων και τον σχεδιασμό νέων δράσεων.

Όπως τονίζουν οι ίδιοι, θα κάνουν Πρωτοχρονιά στα μπλόκα, ενώ δέχονται επισκέψεις από φορείς, συλλόγους και σωματεία που εκφράζουν την αλληλεγγύη τους.

Ανοιχτός ο Προμαχώνας την Πρωτοχρονιά

Ο μεθοριακός σταθμός του Προμαχώνας θα παραμείνει ανοιχτός παραμονή και ανήμερα Πρωτοχρονιάς για όλα τα οχήματα, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκδρομείς. Ωστόσο, από την Παρασκευή οι αγρότες του μπλόκου έχουν προαναγγείλει κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι από τις 16:00 έως τις 19:00 ο σταθμός παρέμεινε κλειστός για νταλίκες και στα δύο ρεύματα.

Πού γίνονται εκτροπές κυκλοφορίας

Παρά τις διευκολύνσεις για τις ημέρες των γιορτών, η παρουσία τρακτέρ στο οδόστρωμα οδηγεί την Τροχαία σε προσωρινές εκτροπές για λόγους ασφάλειας:

- Κάστρο Βοιωτίας: Μία λωρίδα ανοικτή ανά ρεύμα στην Εθνική Οδό Αθηνών–Λαμίας έως 5/1/2026, 08:00. Εκτροπή στον κόμβο Μαρτίνου

- Θήβα: Και τα δύο ρεύματα ανοικτά έως 3 Ιανουαρίου

- Νίκαια Λάρισας: Παράκαμψη περίπου 30 λεπτών, με άνοιγμα της αερογέφυρας για τη διευκόλυνση εκδρομέων

- Μικρότερες παρακάμψεις: Πιερία, Νέα Αγχίαλος, Μπράλος

Εξαιρούνται τα βαρέα οχήματα, ενώ επιτρέπεται η διέλευση για μεταφορά ζώων και φαρμάκων.

Τα διόδια Μαλγάρων παραμένουν ανοικτά και στα δύο ρεύματα, ενόψει της πανελλαδικής συνδιάσκεψης των αγροτών που έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο στην περιοχή.

