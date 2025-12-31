Θεσσαλονίκη: Τροχαίο με τρεις τραυματίες - Συνελήφθη 55χρονος οδηγός

Στη σύλληψη 55χρονου οδηγού προχώρησαν το βράδυ της Τετάρτης αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, μετά από τροχαίο ατύχημα στην ανατολική Θεσσαλονίκη, στο οποίο ενεπλάκησαν δύο οχήματα.

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν ελαφρά τρία άτομα, ανάμεσά τους και ένα ανήλικο.

Εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, ο 55χρονος, αλλοδαπός, αποχώρησε από το σημείο του ατυχήματος χωρίς να προβεί στις προβλεπόμενες ενέργειες, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των Αρχών για τον εντοπισμό του.

Ύστερα από έρευνες, ο οδηγός εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Διαπιστώθηκε κατανάλωση αλκοόλ

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, γεγονός που επιβαρύνει περαιτέρω τη θέση του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ η υπόθεση ακολουθεί τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

