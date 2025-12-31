# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Πώς θα κινηθούν σήμερα Μετρό, Τραμ, λεωφορεία και τρόλεϊ

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025 – Με τροποποιημένο πρόγραμμα θα κινηθούν σήμερα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, καθώς οι τελευταίοι συρμοί σε Μετρό και Τραμ θα αναχωρήσουν νωρίτερα. Η ενημέρωση προέρχεται από επίσημη ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ.

Μετρό – Τελευταία δρομολόγια

Γραμμή 1 (Πειραιάς – Κηφισιά)

- Από Κηφισιά και Πειραιά: 22:20
- Από Μοναστηράκι προς Κηφισιά: 22:36 | προς Πειραιά: 22:54
- Από Ομόνοια προς Κηφισιά: 22:39 | προς Πειραιά: 22:52
- Από Αττική προς Κηφισιά: 22:44 | προς Πειραιά: 22:47

Γραμμές 2 & 3

- Από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις: 23:03
- Από Ανθούπολη προς Ελληνικό: 22:45
- Από Ελληνικό προς Ανθούπολη: 22:42
- Από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας: 22:37
- Από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο: 22:42
- Από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο: 22:22
- Από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο: 21:42

Τραμ – Τελευταία δρομολόγια

Γραμμή 7

- Από Ασκληπιείο Βούλας: 21:44
- Από Αγία Τριάδα: 21:58

Γραμμή 6

- Από Πικροδάφνη: 22:00
- Από Σύνταγμα: 22:45

Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη)

- Από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας: 21:45
- Από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα: 21:29
- Από Αγία Τριάδα προς Σύνταγμα: 21:28
- Από Σύνταγμα προς Αγία Τριάδα: 21:30

ΟΑΣΑ: Αλλαγές στα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΣΑ, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς (1/1/2026) και των Θεοφανίων (6/1/2026), στα λεωφορεία αρμοδιότητας ΟΣΥ και Κοινοπραξίας, καθώς και στα τρόλεϊ, θα εφαρμοστεί πρόγραμμα Κυριακής και αργιών.

