Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Πώς θα κινηθούν σήμερα Μετρό, Τραμ, λεωφορεία και τρόλεϊ

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025 – Με τροποποιημένο πρόγραμμα θα κινηθούν σήμερα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, καθώς οι τελευταίοι συρμοί σε Μετρό και Τραμ θα αναχωρήσουν νωρίτερα. Η ενημέρωση προέρχεται από επίσημη ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ.

Μετρό – Τελευταία δρομολόγια



Γραμμή 1 (Πειραιάς – Κηφισιά)

- Από Κηφισιά και Πειραιά: 22:20

- Από Μοναστηράκι προς Κηφισιά: 22:36 | προς Πειραιά: 22:54

- Από Ομόνοια προς Κηφισιά: 22:39 | προς Πειραιά: 22:52

- Από Αττική προς Κηφισιά: 22:44 | προς Πειραιά: 22:47

Γραμμές 2 & 3

- Από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις: 23:03

- Από Ανθούπολη προς Ελληνικό: 22:45

- Από Ελληνικό προς Ανθούπολη: 22:42

- Από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας: 22:37

- Από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο: 22:42

- Από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο: 22:22

- Από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο: 21:42

Τραμ – Τελευταία δρομολόγια



Γραμμή 7

- Από Ασκληπιείο Βούλας: 21:44

- Από Αγία Τριάδα: 21:58

Γραμμή 6

- Από Πικροδάφνη: 22:00

- Από Σύνταγμα: 22:45

Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη)

- Από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας: 21:45

- Από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα: 21:29

- Από Αγία Τριάδα προς Σύνταγμα: 21:28

- Από Σύνταγμα προς Αγία Τριάδα: 21:30

ΟΑΣΑ: Αλλαγές στα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΣΑ, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς (1/1/2026) και των Θεοφανίων (6/1/2026), στα λεωφορεία αρμοδιότητας ΟΣΥ και Κοινοπραξίας, καθώς και στα τρόλεϊ, θα εφαρμοστεί πρόγραμμα Κυριακής και αργιών.

