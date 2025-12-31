Ένα χρόνο μετά την εξαφάνιση που συγκλόνισε τη Λάρισα, η υπόθεση του 39χρονου Βασίλη Καλογήρου εξελίχθηκε σε ένα πολυεπίπεδο δικαστικό θρίλερ, με τις εισαγγελικές αρχές να καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο θάνατός του δεν συνδέεται με εγκληματική ενέργεια, παρά τις επίμονες ενστάσεις της οικογένειάς του.

Η ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη του

Ήταν Δεκέμβριος του 2024, λίγες ημέρες πριν την Πρωτοχρονιά, όταν ο Βασίλης Καλογήρου έφυγε από το σπίτι των γονιών του για τη συνηθισμένη απογευματινή του βόλτα και δεν επέστρεψε ποτέ. Η αγωνία κορυφώθηκε όταν, αργά το βράδυ της Πρωτοχρονιάς, εκδόθηκε ειδοποίηση Silver Alert, γνωστοποιώντας επίσημα την εξαφάνισή του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο 39χρονος είχε αφήσει το κινητό του τηλέφωνο στο σπίτι, ενώ κάμερα ασφαλείας τον κατέγραψε να κινείται προς την περιοχή του Πηνειού και το πάρκο Αλκαζάρ. Εκεί, αλλά και σε παραπήνειες εκτάσεις, επικεντρώθηκαν για εβδομάδες οι έρευνες των Αρχών με τη συνδρομή εθελοντών και σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού.

Στο μεταξύ, γινόταν γνωστό ότι η μητέρα του, Σοφία Αποστολάκη, ήταν τότε Εισαγγελέας Εφετών Λάρισας, ενώ ο ίδιος εργαζόταν ως ψυχολόγος σε σχολεία της Καστοριά.

Ο εντοπισμός της σορού

Πενήντα ημέρες μετά την εξαφάνιση, στις 17 Φεβρουαρίου, η σορός του Βασίλη Καλογήρου εντοπίστηκε από εργάτη κτηνοτροφικής μονάδας σε δύσβατη πλαγιά κοντά στο χωριό Πλατανούλια, στον Δήμο Τύρναβος.

Τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα δεν έδειξαν εμφανή τραύματα ή ενδείξεις πάλης. Ωστόσο, λίγες ημέρες αργότερα, ανάρτηση της μητέρας του στα κοινωνικά δίκτυα άφηνε σαφείς αιχμές για εγκληματική ενέργεια, πυροδοτώντας νέο κύκλο σεναρίων και δημόσιας συζήτησης.

Υπόνοιες για δολοφονία εξέφρασε δημόσια και ο θείος του 39χρονου, Γιώργος Αποστολάκης, κατά τον επικήδειο λόγο του στον Άγιος Αχίλλιος, κάνοντας λόγο για ασφυκτικό θάνατο και παραλληλίζοντας την υπόθεση με το τραγικό δυστύχημα των Τέμπη.

Η εισαγγελική έρευνα και τα πορίσματα

Μετά τις δημόσιες καταγγελίες, η ηγεσία του Άρειος Πάγος ζήτησε τη διενέργεια επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης. Η οικογένεια, με συνήγορο τον Θανάσης Σανιδάς, κατέθεσε για ώρες στην Εισαγγελία, υποστηρίζοντας ότι ο 39χρονος είχε απαχθεί και δολοφονηθεί.

Ακολούθησαν μήνες ενδελεχούς έρευνας: ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις, ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού και δεκάδες μαρτυρικές καταθέσεις. Καθοριστικό στοιχείο θεωρήθηκε η ιατροδικαστική έκθεση της προϊσταμένης της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λάρισας, Ρουμπίνη Λεονταρή, η οποία κατέληγε ότι ενεργός αιτία θανάτου ήταν η θανατηφόρος υποθερμία, ενώ οι αλλοιώσεις στο σώμα χαρακτηρίστηκαν μεταθανάτιες.

Επιπλέον, βίντεο από περιοχή της Γιάννουλη φέρεται να δείχνει τον Βασίλη Καλογήρου να περπατά μόνος, την ημέρα της εξαφάνισής του, με κατεύθυνση προς τον Τύρναβο.

Με βάση όλα τα παραπάνω, ο εισαγγελέας Πρωτοδικών απέρριψε την έγκληση της οικογένειας, κρίνοντας ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις αρπαγής ή ανθρωποκτονίας.

Η προσφυγή και το επόμενο βήμα

Τον Σεπτέμβριο, ο πατέρας του 39χρονου προσέφυγε κατά της διάταξης. Η υπόθεση εξετάστηκε από την Εισαγγελία Εφετών Λάρισας, η οποία, στα τέλη Νοεμβρίου, επικύρωσε το αρχικό πόρισμα: ο θάνατος του Βασίλη Καλογήρου αποδίδεται σε παθολογικά αίτια και συγκεκριμένα σε υποθερμία.

Παρά την αρνητική εξέλιξη, η οικογένεια δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει, εξετάζοντας πλέον το ενδεχόμενο προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, υποστηρίζοντας ότι η έρευνα υπήρξε ελλιπής.

Η υπόθεση Καλογήρου παραμένει, για πολλούς, ένα από τα πιο πολυσυζητημένα και αμφιλεγόμενα δικαστικά ζητήματα των τελευταίων ετών, με το χάσμα ανάμεσα στα πορίσματα των Αρχών και τις πεποιθήσεις της οικογένειας να παραμένει αγεφύρωτο.

