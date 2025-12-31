Βελτιωμένη η ροή από Αθήνα προς Θήβα – Αυξημένη κίνηση στον κόμβο, μέτρα από Τροχαία και Νέα Οδό

Με σαφώς καλύτερους ρυθμούς διεξάγεται πλέον η κυκλοφορία στο τμήμα από την Αθήνα έως τη Θήβα, καθώς η κατάσταση στο οδικό δίκτυο δείχνει να ομαλοποιείται σταδιακά.

Ωστόσο, στον κόμβο της Θήβας η κίνηση αρχίζει να αυξάνεται, καθώς ολοένα και περισσότεροι εκδρομείς αναχωρούν για τις πρωτοχρονιάτικες εξορμήσεις τους. Η αυξημένη ροή οχημάτων έχει θέσει σε επιφυλακή τις αρμόδιες αρχές.

Η Τροχαία, σε συνεργασία με τη Νέα Οδός, έχει ήδη προχωρήσει στη λήψη προληπτικών μέτρων. Συγκεκριμένα, έχουν τοποθετηθεί κώνοι σε μήκος περίπου 1,5 χιλιομέτρου, με αποτέλεσμα οι τρεις λωρίδες κυκλοφορίας να συγχωνευτούν προσωρινά σε μία.

Παράλληλα, δεξιά και αριστερά του οδοστρώματος έχουν παραταχθεί τρακτέρ, στο πλαίσιο των μέτρων επιτήρησης και ελέγχου της κατάστασης. Μέχρι στιγμής δεν έχει κριθεί αναγκαία η εφαρμογή εκτροπών στην κυκλοφορία, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς, ώστε να υπάρξει άμεση παρέμβαση εφόσον απαιτηθεί.

Διαβάστε ακόμα: Στα μπλόκα θα κάνουν Πρωτοχρονιά αγρότες και κτηνοτρόφο