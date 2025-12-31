Νέα διάσταση αποκτούν σήμερα τα λόγια του γιου της Ελένης Παπαδοπούλου, από την πρώτη του επικοινωνία με την Αγγελική Νικολούλη, στο ξεκίνημα της τηλεοπτικής έρευνας για τον θάνατο της γυναίκας. Μια συνομιλία που τότε αντιμετωπίστηκε ως μαρτυρία ενός ανθρώπου σε σοκ, αλλά πλέον επανεξετάζεται υπό το βάρος των εξελίξεων, καθώς ο ίδιος κατηγορείται για τη δολοφονία της μητέρας του.

Από την αρχή της έρευνας, η δημοσιογράφος τον είχε ενημερώσει για την εισαγγελική παρέμβαση που ζητούσε περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, ακόμη και του ενδεχομένου εγκληματικής ενέργειας. Εκείνος είχε εκφράσει απορία, χωρίς ωστόσο να αντιδράσει αρνητικά. Όπως είχε πει χαρακτηριστικά, «καλό είναι να γίνει όποια έρευνα χρειάζεται», προσθέτοντας πως δεν μπορούσε να καταλάβει από πού προέκυπταν οι υποψίες, αφού – όπως υποστήριζε – το σπίτι ήταν κλειστό.

Με εμφανή συγκίνηση, είχε περιγράψει λεπτομερώς όσα αντίκρισε όταν έφτασε στο σπίτι της μητέρας του την ημέρα της φωτιάς. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, εξωτερικά δεν φαινόταν κάτι ανησυχητικό, παρά μόνο λίγος καπνός να βγαίνει από το κτίριο. Ένας αστυνομικός βρισκόταν στο σημείο και ήταν εκείνος που είχε καλέσει την Πυροσβεστική. Όταν άνοιξε την εξώπορτα, όπως περιέγραψε, η φωτιά φούντωσε απότομα, ενώ όλα τα παράθυρα ήταν ερμητικά κλειστά.

«Νόμιζα πως εκείνη τη στιγμή άναβε η φωτιά», είχε πει, εξηγώντας ότι προσπάθησε να μπει μέσα, αλλά κάηκε στο χέρι και αναγκάστηκε να υποχωρήσει. Αργότερα, όπως ανέφερε, οι πυροσβέστες του είπαν ότι η πυρκαγιά έκαιγε για ώρες στο εσωτερικό του σπιτιού, αφήνοντας μαυρισμένους τους τοίχους και μια εικόνα που χαρακτήρισε τραγική.

Όταν ρωτήθηκε πού βρισκόταν η μητέρα του, η απάντησή του ήταν σοκαριστική. Είχε πει πως τη βρήκαν καθισμένη στον αγαπημένο της καναπέ, στο σαλόνι, στο σημείο όπου συνήθιζε να περνά τον χρόνο της. Τόνισε μάλιστα ότι πριν ανοίξει την πόρτα δεν υπήρχε έντονος καπνός ή μυρωδιά, παρά μόνο μια ασυνήθιστα ζεστή κλειδαριά. Με το άνοιγμα της πόρτας, σύμφωνα με τον ίδιο, η φλόγα ξεπήδησε απότομα και έφτασε μέχρι τη σκάλα, εμποδίζοντάς τον να προχωρήσει στο εσωτερικό.

Οι πυροσβέστες, όπως είχε μεταφέρει, του είπαν αργότερα ότι η μητέρα του ήταν ήδη απανθρακωμένη όταν μπήκαν στο σπίτι. «Μακάρι κανείς να μη δει άνθρωπό του έτσι», είχε πει, εμφανώς φορτισμένος.

Σε ερώτηση αν η γυναίκα μπορούσε να κινηθεί για να σωθεί, είχε απαντήσει πως, παρότι αντιμετώπιζε προβλήματα, περπατούσε με τη βοήθεια πι. Στο εύλογο ερώτημα γιατί δεν προσπάθησε να βγει στο μπαλκόνι ή να ζητήσει βοήθεια, είχε εκφράσει την εκτίμηση ότι πιθανόν να λιποθύμησε από τον καπνό ή να κατέληξε με αναμμένο τσιγάρο. Είχε επιμείνει ότι ήταν βαριά καπνίστρια και πως αυτό ήταν διαρκής αιτία διαφωνιών μεταξύ τους.

Κατηγορηματικός εμφανίστηκε και στο ενδεχόμενο χρήσης εύφλεκτης ουσίας, λέγοντας ότι δεν μύρισε τίποτα ύποπτο. Είχε μάλιστα αναφέρει την επιστημονική του ιδιότητα, υποστηρίζοντας ότι θα αντιλαμβανόταν άμεσα κάτι τέτοιο, ενώ – όπως είπε – και οι ειδικοί της Πυροσβεστικής θα το είχαν εντοπίσει.

Ιδιαίτερη αναφορά είχε κάνει και στην οικιακή βοηθό που επρόκειτο να ξεκινήσει εργασία εκείνη την ημέρα. Όπως είχε πει, την πήγαινε ο ίδιος στο σπίτι της μητέρας του όταν συνέβη το περιστατικό. Μετά το ξέσπασμα της φωτιάς, η γυναίκα – γεωργιανής καταγωγής, σύμφωνα με τα λεγόμενά του – εξαφανίστηκε και δεν την ξαναείδε.

Ο ίδιος είχε κλείσει τη μαρτυρία του λέγοντας ότι επισκεπτόταν τη μητέρα του συχνά, μέρα παρά μέρα, και πως ποτέ δεν είχε παρατηρήσει κάτι που να του προκαλέσει υποψίες. Σήμερα, ωστόσο, τα λόγια αυτά επιστρέφουν στο προσκήνιο και επανεξετάζονται, καθώς η υπόθεση παίρνει πλέον εντελώς διαφορετική τροπή.

