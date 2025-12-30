# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Πυροβολισμοί σε οικισμό Ρομά στο Αλιβέρι Νέας Ιωνίας Βόλου – Ένας τραυματίας

Σοβαρό επεισόδιο με αναφορές για πυροβολισμούς βρίσκεται σε εξέλιξη στον οικισμό Ρομά στο Αλιβέρι, στη Νέα Ιωνία Βόλου, προκαλώντας έντονη κινητοποίηση των αστυνομικών Αρχών. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, υπάρχει τουλάχιστον ένας τραυματίας, χωρίς ωστόσο να έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε ο τραυματισμός.

Όπως μεταδίδει ο Ταχυδρόμος, νωρίτερα στην περιοχή είχαν σπεύσει συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ για τη διενέργεια εκτεταμένων ελέγχων σχετικά με πιθανές περιπτώσεις ρευματοκλοπής. Μέχρι στιγμής παραμένει ασαφές εάν το περιστατικό με τους πυροβολισμούς συνδέεται άμεσα με την παρουσία των συνεργείων στον οικισμό.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η αστυνομία έχει λάβει σήμα για το συμβάν και πραγματοποιεί εκτεταμένους ελέγχους στην περιοχή, με διπλό στόχο: αφενός τον περιορισμό της έντασης και αφετέρου τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη. Οι αναφορές κάνουν λόγο για άτομο που φέρεται να πυροβόλησε με καραμπίνα και, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, έχει ταμπουρωθεί μέσα σε μπακάλικο που λειτουργεί εντός του οικισμού.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται ήδη στο σημείο και διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του επεισοδίου, ενώ η περιοχή παραμένει υπό αυξημένη επιτήρηση. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να συλλέγουν καταθέσεις και στοιχεία, προκειμένου να διαπιστωθεί τι προηγήθηκε και αν υπάρχει σύνδεση του περιστατικού με τους ελέγχους του ΔΕΔΔΗΕ.

Περισσότερες πληροφορίες αναμένεται να γίνουν γνωστές τις επόμενες ώρες, καθώς εξελίσσεται η αστυνομική επιχείρηση στη Νέα Ιωνία Βόλου.

